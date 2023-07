La foule de Wimbledon hue la joueuse biélorusse Victoria Azarenka après sa défaite face à l’Ukrainienne Elina Svitolina | Nouvelles du Royaume-Uni

La joueuse de tennis biélorusse Victoria Azarenka a été huée du Court One à Wimbledon après avoir perdu contre l’Ukrainienne Elina Svitolina.

La foule était massivement derrière Svitolina et a récompensé sa victoire par une standing ovation.

Mais Azarenka avait l’air perplexe alors qu’elle était huée hors du terrain. Elle lui lança un long regard avant de serrer les poings en s’éloignant.

Comme d’autres joueurs ukrainiens, Svitolina a refusé de serrer la main des joueurs russes et biélorusses depuis le invasion de son pays d’origine.

Elle a été huée par la foule à Roland-Garros pour s’être tenue à cette position pendant que son adversaire l’attendait au filet.

S’adressant à la BBC avant le match, l’ancienne numéro trois mondiale a déclaré qu’elle espérait que les foules britanniques seraient plus compréhensives.

« C’est sûr qu’il y a eu beaucoup d’incompréhension à Paris parce qu’à Strasbourg [at a previous tournament] tout le monde a également compris ma position, alors j’espère que ce sera la même compréhension de la part de la foule britannique », a-t-elle déclaré.

Le match était la première fois à Wimbledon un Ukrainien a fait face à un joueur de Russie ou de Biélorussie depuis le début de la guerre.

Parlant de l’importance de l’affrontement, Svitolina a déclaré : « Beaucoup d’Ukrainiens vont me regarder, me soutenir. J’irai là-bas et je mettrai l’esprit combatif et je me battrai vraiment pour chaque point. »

Image:

Elina Svitolina célèbre sa victoire





Svitolina a dû organiser un retour spectaculaire après avoir pris du retard dans le deuxième set alors qu’elle avait déjà perdu le premier.

Enfin, à la fin du bris d’égalité du troisième set, avec un énorme as, l’Ukrainien a claqué le ballon pour remporter le bris d’égalité 11-9 et remporter le match.

Svitolina a battu Azarenka 2-6 6-4 7-6 (11-9).

La victoire a été « le deuxième moment le plus heureux de ma vie », a déclaré Svitolina – après avoir donné naissance à sa fille.