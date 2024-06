La foule de l’UFC applaudit Trump avec le chant « f*ck Joe Biden » (VIDÉOS) – RT World News

L’ancien président américain a reçu une standing ovation lors d’un événement dans le New Jersey, deux jours seulement après sa condamnation.

L’ancien président américain Donald Trump a été accueilli par des chants de « nous voulons Trump » et « f**k Joe Biden » lors d’un événement de l’UFC dans le New Jersey auquel il a assisté samedi.

L’ancien président s’est assis avec le patron de l’UFC, Dana White, au bord du ring pour l’événement. L’apparition de Trump a été chaleureusement accueillie par la foule, l’ex-président recevant une standing ovation et certains partisans brandissant des drapeaux Trump 2024, comme le montrent des images du combat.

Le chant de soutien à Trump et les grossièretés dirigées contre le président Joe Biden, son adversaire à la présidentielle de 2024, ont été entendus à plusieurs reprises pendant le match. À un moment donné, Trump a salué ses partisans avec le poing levé.

L’événement UFC 302 a été marqué par un combat de championnat des poids légers entre le champion actuel, le Russe Islam Makhachev, et l’ancien champion par intérim, l’Américain Dustin Poirier. Makhachev a défendu son titre en cinq rounds, gagnant par soumission.















Trump s’est présenté au match de l’UFC 302 deux jours seulement après avoir été reconnu coupable de 34 chefs d’accusation de falsification de dossiers commerciaux. Le procès était lié aux prétendus paiements « d’argent secret » que Trump aurait versés à l’actrice porno Stormy Daniels à la suite des élections de 2016 et aux documents falsifiés destinés à les dissimuler.

Trump, qui est devenu le premier président américain à être reconnu coupable d’un crime, a nié les accusations, qualifiant toute l’affaire de chasse aux sorcières politiquement motivée et rejetant le procès comme « gréé » et « honteux. »

« Le vrai verdict sera le 5 novembre, par le peuple. Et nous continuerons à nous battre, et nous nous battrons jusqu’au bout et nous gagnerons. Trump a déclaré aux journalistes après l’annonce du verdict. La condamnation pour 34 chefs d’accusation ne semble cependant pas avoir ébranlé ses partisans. La campagne de l’ancien président aurait battu un record de collecte de fonds avec une collecte de plus de 34 millions de dollars après l’annonce du verdict.