La foule crypto de Davos se distance de FTX et de Sam Bankman-Fried

DAVOS, Suisse – La communauté crypto de Davos a cherché à se distancer de l’effondrement dramatique de FTX et de son co-fondateur Sam Bankman-Fried qui fait maintenant face à des accusations criminelles fédérales aux États-Unis

Bankman-Fried, l’ancien PDG de FTX, a été inculpé par les procureurs fédéraux américains de huit chefs d’accusation, notamment de fraude en valeurs mobilières et de fraude électronique. Il a été extradé des Bahamas vers les États-Unis et a jusqu’à présent plaidé non coupable. Deux de ses anciens associés commerciaux, le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et l’ex-PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, ont plaidé coupables à des accusations de fraude fédérales et ont accepté de coopérer avec les procureurs américains.

“À mon avis, FTX est maintenant peint comme un problème de crypto. Je pense que si vous épluchez suffisamment de couches d’oignon, ce n’est pas vraiment un problème de crypto… qui se produit ici, c’est de la fraude. Et je pense que nous ne devrions pas prétendre que c’est autre chose, ” Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a déclaré à CNBC.

Garlinghouse a également expliqué la propre exposition de Ripple à l’effondrement de l’échange cryptographique. Dans une interview mercredi, il a déclaré que Ripple avait loué quelque 10 millions de dollars de XRP à FTX, qu'”ils ont utilisé sur diverses choses liées à FTX”. XRP est la crypto-monnaie native de Ripple.