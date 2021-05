La foule anti-israélienne d’Antifa tente d’essaimer une voiture de police et – surprise! – ce n’était PAS une décision intelligente – The Right Scoop

Personne n’a accusé les foules de 20 idiots d’Antifa de quelque chose de crétin d’être intelligents. Ou n’importe quelle foule d’idiots crétins, évidemment. Mais les foules de 20 quelque chose de crétin idiot Antifa crétins sont particulièrement idiots et jackassy.

Ils ont l’habitude de distinguer, d’entourer et d’attaquer des personnes âgées sans défense et d’autres civils pour essayer de jouer dur, presque toujours sous le couvert de l’obscurité. Ils épinglent les flics dans les bâtiments derrière les débris et tentent de mettre le feu. Ils jettent des objets de loin en se cachant derrière des boucliers et des masques.

Mais ils ont eu les cheveux sauvages ce week-end et ont essayé d’essaimer une voiture de police tout en protestant contre Israël pour des raisons qu’ils peuvent comprendre encore moins que nous ne le pouvons. AOC n’aime pas Israël, nous non plus! Un républicain aime Israël, donc nous ne le faisons pas! Peu importe quel grain de semence stupide de demi-pensée s’est glissé dans leurs minuscules cerveaux reptiliens, ce qui compte, c’est à quel point il est drôle de les voir jetés du capot d’une voiture de flic.

Alors profitez!

Rupture: à la #antifa mars d’action directe anti-israélienne, ils ont essayé d’essaimer et d’attaquer un véhicule de patrouille routière de Californie sur la route. Ils ignorent les ordres de s’écarter. pic.twitter.com/8fUqrqdRFN – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 15 mai 2021

Des crétins absolus.