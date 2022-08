La foule à la bouche d’incendie peinte par la fierté de Genève montre son soutien à la communauté LGBTQ + – Shaw Local

GENÈVE – Une trentaine de personnes se sont rassemblées mardi soir à la bouche d’incendie peinte par la fierté à Kirk Road et East State Street pour montrer leur soutien à la communauté LGBTQ +.

Ils ont apporté des drapeaux, des pancartes faites maison, la plupart portaient des T-shirts arc-en-ciel ou affirmés. Les voitures et les camions qui passaient ont klaxonné leur soutien en passant.

La bouche d’incendie, qui avait été repeinte à plusieurs reprises, a été repeinte à chaque fois aux couleurs de la Pride.

Terri Helfers, qui a organisé le rassemblement, a déclaré qu’il était important de montrer aux membres de la communauté – et aux étudiants – qu’ils ont du soutien.

“La haine et le vandalisme ne devraient pas être tolérés ici”, a déclaré Helfers.

« J’habite non loin d’ici depuis 21 ans. C’est mon quartier », a déclaré Helfers. “En tant que parent, membre de la communauté et sponsor de la Geneva High School Sexuality and Gender Alliance, ce vandalisme et cette haine similaire me touchent beaucoup trop près de chez moi.”

Helfers a déclaré qu’elle était fière de vivre dans une communauté qui s’est levée pour mettre fin à ce genre de comportement.

Kylie Peters s’adresse à la foule qui a assisté au Pride Fire Hydrant Rally à l’angle nord-ouest de Kirk Road et State Street/Rte. 38 à Genève le mardi 9 août 2022. (Dominique Di Palerme)

“Je suis heureux de dire à mes étudiants et à mes propres enfants que cette communauté et ses dirigeants sont là pour les protéger”, a déclaré Helfers.

Elle a remercié la police genevoise pour son enquête, qui a abouti à une arrestation en lien avec la dégradation de la bouche d’incendie peinte par la fierté, qui est désormais également appelée le « pridrant ».

Helfers a déclaré que lorsque l’artiste Chrissy Swanson a peint la bouche d’incendie aux couleurs de la fierté et des transgenres, “elle ne s’attendait pas à devenir une guerrière pour nous tous – et elle l’est”.

“Merci d’avoir repeint pridrant tant de fois”, a déclaré Helfers à Swanson. “J’espère que ce ne sera plus le cas.”

Caleb Anderson brandit un drapeau de fierté lors du Pride Fire Hydrant Rally à l’angle nord-ouest de Kirk Road et State Street/Rte. 38 à Genève le mardi 9 août 2022. (Dominique Di Palerme)

Kylie Peters, co-fondatrice de Fierté de la vallée du renarda déclaré qu’elle parlait en tant que résidente de Genève “et membre de la communauté queer”.

“Nous sommes ici aujourd’hui parce que quelqu’un a pensé pouvoir nous effacer. J’ai des nouvelles pour eux : nous n’allons nulle part », a déclaré Peters.

“Nous sommes ici pour dire au monde que c’est pitoyable, que cette personne ou les personnes qui ont fait une crise de colère sur nos couleurs et ont pensé qu’elles pourraient nous blesser avec un peu de peinture et un petit vandalisme – elles n’ont pas leur place ici”, a déclaré Peters. “Nous sommes ici pour faire une déclaration: nous appartenons.”

Organisateur, Terri Helfers de Genève s’adresse à la foule qui a assisté au Pride Fire Hydrant Rally à l’angle nord-ouest de Kirk Road et State Street/Rte. 38 à Genève le mardi 9 août 2022. (Dominique Di Palermo)

Peters a déclaré que lorsque la ville a approuvé le design de Swanson dans son programme Art on Fire, lorsqu’elle a peint la bouche d’incendie pour la première fois et lorsqu’elle a repeint la bouche d’incendie – ils ont tous fait cette déclaration d’appartenance.

« Nous sommes ici. Nous sommes pédés. Habituez-vous », a déclaré Peters. “Et à ces vandales et à tous ceux qui suivraient leurs traces – comprenez la futilité de leurs protestations contre notre droit d’être pleinement nous-mêmes – notre fierté.”

Alex Kellick, 17 ans (à gauche) et Allie Morris, 17 ans, portent des drapeaux de fierté lors du Pride Fire Hydrant Rally à l’angle nord-ouest de Kirk Road et State Street/Rte. 38 à Genève le mardi 9 août 2022. (Dominique Di Palerme)

Fox Valley Pride s’engage à faire un don au projet Trevor si la bouche d’incendie est à nouveau dégradée, a-t-elle déclaré.

Le projet Trevor fournit des conseils de crise aux jeunes LGBTQ+.

“Autant de fois qu’il leur en faut pour réaliser que leur haine n’est rien d’autre qu’un faible appel à l’attention, perdu dans le rugissement de notre amour pour nous-mêmes et les uns pour les autres”, a déclaré Peters.

Lily McConnell, 15 ans, étudiante en deuxième année au lycée de Genève, a créé le design de la bouche d’incendie de la fierté qui a été transformée en boutons. Peters a dit qu’elle les vendait pour des dons au projet Trevor.

L’artiste locale Lily McConnell, 15 ans, de Genève, montre le bouton qu’elle a créé pour le Pride Fire Hydrant Rally à l’angle nord-ouest de Kirk Road et State Street/Rte. 38 à Genève le mardi 9 août 2022. (Dominique Di Palermo)

“J’ai entendu dire qu’ils cherchaient quelqu’un pour faire des t-shirts”, a déclaré Lily. “Et je me dis, ‘Je peux dessiner une bouche d’incendie.’ Pourquoi pas?”

Le père de Lily, Joseph, qui a assisté au rassemblement avec sa fille, a déclaré qu’il était fier « d’elle, de son art, de son expression » et de tous ceux qui étaient là.

Le maire Kevin Burns, qui avait condamné les dégradations répétées, et l’échevin du 5e arrondissement Craig Maladra étaient également présents.

“Je suis ici pour soutenir mes amis de la communauté LGBTQ+”, a déclaré Burns. “Et je suis toujours avec eux, tout comme je suis avec eux aujourd’hui.”

Caleb Anderson de Genève a déclaré qu’il était venu au rassemblement “parce qu’il n’y a aucune excuse pour ce qui se passe – près de cette bouche d’incendie ou de la communauté”.

“C’est drôle parce que tout le but de la communauté LGBTQ est l’inclusion”, a déclaré Anderson. « Et nous incluons tout le monde… alors quand il y a une situation comme celle-ci, non seulement cela se moque de la communauté elle-même, mais du concept d’inclusion – qui les inclurait. Il est important que nous prenions position sur ce genre de choses et que nous sortions et que nous montrions (que) nous n’allons pas reculer.

Anderson a déclaré que pendant que le groupe se rassemblait, de nombreuses voitures qui passaient ont klaxonné leur soutien, lui prouvant que seul un petit nombre de personnes “ont de la haine dans leur cœur pour faire quelque chose qui, très franchement, ne demande pas beaucoup de courage pour fais.”

Jessica Swanson, 17 ans, de Genève, porte un drapeau qui dit le mot “humain” lors du Pride Fire Hydrant Rally à l’angle nord-ouest de Kirk Road et State Street/Rte. 38 à Genève le mardi 9 août 2022. (Dominique Di Palerme)

Joey Ruddy, un habitant de Batavia, a déclaré qu’il voulait participer “pour montrer que la haine n’a pas sa place ici”.

« Mon partenaire et moi, nous sommes ensemble depuis environ un an. Et l’audace et la confiance croissantes de ceux qui détestent les gens comme lui et moi et les personnes trans, lesbiennes et homosexuelles et toutes ces choses – ça doit être une chose effrayante », a déclaré Ruddy.

“Je préférerais de loin faire quelque chose comme ça plutôt que de rester là à dire que nous devons essayer de voir les choses de l’autre côté”, a déclaré Ruddy. « Vous ne pouvez pas être spectateur. Vous devez vous présenter. Vous devez faire partie du changement si vous voulez que cela se produise.

Les participants au Pride Fire Hydrant Rally se tiennent debout et tiennent des pancartes à l’angle nord-ouest de Kirk Road et State Street/Rte. 38 à Genève le mardi 9 août 2022. (Dominique Di Palermo)

L’apathie combinée à l’audace anti-LGBTQ a fait du monde “un endroit très effrayant”, a déclaré Ruddy.

“Vous ne pouvez pas vraiment reculer”, a déclaré Ruddy. “Tu n’as jamais vraiment pu.”