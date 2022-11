La fouille d’un centre commercial révèle des artefacts autochtones et l’évolution de l’archéologie – Kelowna Capital News

Le temps change tout, y compris le fonctionnement de l’archéologie.

C’est un point illustré par la découverte récente d’artefacts autochtones sur le site de rénovation d’un centre commercial à Williams Lake, dans le centre de la Colombie-Britannique, un processus qui a impliqué la collaboration et la supervision de la Première Nation de Williams Lake.

Whitney Spearing, gestionnaire des droits et des titres pour la Première Nation, a déclaré que c’était un contraste frappant avec l’approche adoptée il y a près d’un demi-siècle, lorsque 13 squelettes humains ont été trouvés sur le même site lors de la construction initiale du centre commercial Boitanio.

Ces restes ont été emportés dans un camion et jetés sur un talus.

« Lorsque nous parlons des années 1970, il n’y avait pas beaucoup de respect pour les peuples des Premières nations, il n’y avait pas beaucoup de respect pour l’archéologie en tant que discipline », a déclaré Spearing lors d’une entrevue.

“C’était comme, ‘oh, c’était juste des pierres et des os’, en le balayant sous le tapis et en le jetant dans le ravin, et personne ne le saura.”

Une fosse à rôtir, une pointe de projectile en roche volcanique à grain fin et d’autres artefacts ont récemment été découverts sur le site, qui est en cours de fouille depuis le 11 octobre pour réparer un tuyau d’égout. Les travaux s’inscrivent dans le cadre de la rénovation en cours du centre commercial Boitanio et de la construction de 82 logements locatifs et de 164 places de stationnement.

Pour éviter une répétition de l’incident de 1974, l’équipe de Spearing a approché Janda Group, propriétaire de Boitanio Mall, dans l’espoir d’être impliqué.

Des représentants de la Première Nation de Williams Lake, ainsi que la société nationale de services archéologiques Sugar Cane Archaeology et le Archer Cultural Resource Management Group participent aux fouilles.

La nation a déclaré dans un communiqué que les travaux menés en 1974 avaient été effectués sans la participation de la Première Nation de Williams Lake ou d’autres communautés autochtones.

Avant de faire des travaux de creusement cet automne, l’équipe de Spearing a passé quatre ans à rechercher, rassembler des informations et des documents sur le site.

Elle a déclaré que toutes les découvertes seraient examinées et analysées avec des échantillons en vrac envoyés à un laboratoire situé à la Williams Lake Nation pour des travaux de flottation, une technique archéologique qui consiste à utiliser de l’eau pour extraire des matières organiques légères comme les graines et le pollen du sol.

“Maintenant, nous prenons le temps de le faire de la bonne manière et faisons tout pour nous assurer que nous recueillons autant d’informations que possible”, a déclaré Spearing.

Cette fois, les fouilles sont documentées par des photographes professionnels. Une photo partagée par Spearing montre la fosse à rôtir – en forme de grand bol de la couleur du charbon de bois – utilisée pour permettre aux gens de cuire lentement leur nourriture à l’intérieur.

Spearing a déclaré qu’il était étonnant de découvrir autant de types d’artefacts différents dans une si petite zone, qui est juste assez grande pour permettre de placer un tuyau.

“Et cela signifie qu’il s’agissait d’un site très densément occupé et très utilisé et c’est là que se trouvait le village principal de la Première Nation de Williams Lake”, a déclaré Spearing.

La Première nation de Williams Lake a annoncé plus tôt cette année un accord avec le gouvernement fédéral, réglant un différend vieux de 160 ans pour 135 millions de dollars.

Au milieu des années 1800, le gouvernement fédéral a autorisé les colons à s’installer dans la réserve nationale, les forçant à quitter leurs terres. La région fait maintenant partie de la ville de Williams Lake.

La nation a porté l’affaire devant la Commission des revendications des Indiens, le Tribunal des revendications particulières, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada sur une période de 30 ans avant que la revendication ne soit résolue.

Spearing a déclaré que découvrir et préserver les objets importants n’est pas la fin des travaux archéologiques. Elle a dit qu’il était important d’éduquer le public sur les découvertes pour montrer pourquoi l’archéologie est importante.

“Parce que l’archéologie a encore une mauvaise réputation en termes de (perception), cela ralentira le processus”, a déclaré Spearing.

Elle a dit qu’elle espère qu’un lieu public pourra être trouvé à Williams Lake pour exposer leurs découvertes, permettant aux gens d’en apprendre davantage à leur sujet, ainsi que d’autres expéditions archéologiques récentes en Colombie-Britannique.

“Donc, j’aimerais vraiment voir un centre d’interprétation où il ne s’agit pas seulement d’un site, mais de tous ces sites et de toute l’archéologie, la culture et le patrimoine et comment tout cela est lié”, a déclaré Spearing.

—Nono Shen, La Presse Canadienne

