La foudre tue un coureur lors d’une course de montagne grecque ; blesse un autre

THESSALONIQUE, Grèce (AP) – La foudre a frappé dimanche lors d’une course nocturne sur une montagne grecque, tuant un coureur et en blessant gravement un autre, ont rapporté la police grecque et les pompiers.

Les deux hommes couraient dans la course Six Peaks, qui traverse les six plus hauts sommets du mont Falakro dans le nord de la Grèce, lorsque la foudre a frappé un groupe de coureurs à 4 heures du matin à une altitude de 1 340 mètres (4 400 pieds), a déclaré un policier. The Associated Press.

Deux équipes de secours des pompiers ont remonté la montagne depuis la ville voisine de Drama pour trouver un coureur de 55 ans déjà mort et un autre de 56 ans grièvement blessé. Le coureur blessé a été transporté par avion vers un hôpital de la ville de Kavala, où les autorités ont déclaré qu’il était dans un état grave. Ni l’un ni l’autre n’a été identifié.

La course de 35,7 kilomètres (22,2 milles) avait débuté samedi à 19 heures dans le village de Pyrgoi, à 630 mètres (2 066 pieds) sur les pentes de la montagne de 2 232 mètres (7 323 pieds). Les six plus hauts sommets de Falakro en Grèce mesurent tous plus de 2 000 mètres (6 562 pieds) de haut; la montagne s’étend jusqu’en Bulgarie.

Le temps était beau au début de la course, mais pendant la nuit, de fortes pluies se sont développées et la piste est devenue boueuse. Au moment où la foudre a frappé, plusieurs des 55 coureurs participants avaient atteint la ligne d’arrivée dans une cabane de montagne au sommet de la station de ski de Falakro. Les coureurs avaient 12 heures pour terminer la course.

La course est l’une des cinq, et la deuxième plus courte, organisée depuis 2018 par le Nevrokopi Hiking and Mountaineering Club, situé dans la ville voisine de Kato Nevrokopi sous le nom collectif Frozen Peaks. Les trois courses les plus longues – 269, 103 et 46 kilomètres (167, 64 et 28,6 miles) – ont été certifiées par l’International Trail Running Association, basée en Suisse.

Par Costas Kantouris et Demetris Nellas, The Associated Press