La foudre tue ONZE personnes alors qu’un éclair élimine des foules prenant des selfies au sommet d’une tour de guet en Inde

ONZE personnes sont mortes et beaucoup d’autres ont été blessées après que la tour sur laquelle elles se trouvaient pour prendre des selfies ait été frappée par un orage féroce.

Jusqu’à 27 personnes se trouvaient sur la tour de guet du XIIe siècle dans l’État indien du Rajasthan lorsqu’elle a été touchée.

Des orages lumineux ont fait des ravages dans toute l’Inde ce week-end Crédit : Getty

11 personnes sont mortes après qu’une tour sur laquelle elles se trouvaient ait été frappée par la foudre Crédit : Getty

Un certain nombre ont été blessés alors qu’ils sautaient de la tour du fort Amer en panique.

Des séquences vidéo choquantes montrent le ciel illuminé alors qu’un boulon frappe la tour de guet.

Dix-sept personnes ont également été grièvement blessées après que le temps incroyable s’est installé dimanche soir, les voyant secourir par la police et la Force d’intervention en cas de catastrophe.

La puissante tempête a fait s’effondrer des bâtiments et a arraché des arbres du sol.

Cela survient alors que 30 personnes ont été tuées en Inde après qu’un orage a balayé le pays, voyant des bâtiments s’effondrer et des arbres s’écraser au sol.

Les victimes, originaires de différentes régions du pays et dont des enfants, ont été frappées par la foudre alors que la mousson s’empare du pays.

Selon les rapports, 14 victimes sont mortes à Prayagraj, cinq à Kanpur Dehat, trois à Firozabad et Kaushambi, et deux à Unnao et Chitrakoot.

Un garçon de 12 ans, un homme de 32 ans et un de 50 ans ont été tués à Kaushambi.

Un homme de 50 ans et un autre de 40 ans ont été tués à Firozabad alors qu’ils se tenaient sous un arbre de Neem frappé par la foudre.

Le gouvernement du Rajasthan a convoqué une réunion d’urgence du département de gestion des catastrophes de l’État pour évaluer les incidents dimanche.

Le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, a promis une indemnisation aux familles de la victime – jusqu’à 500 000 roupies (4 800 £) – et a présenté ses « plus sincères condoléances ».

Le Premier ministre Narendra Modi a également exprimé sa tristesse face à l’événement tragique de dimanche.

« De nombreuses personnes ont perdu la vie à cause de la foudre dans certaines régions du Rajasthan », a-t-il écrit.

« Profondément attristé par la disparition de personnes.

« J’exprime mes plus sincères condoléances aux familles des personnes tuées : PM @narendramodi. »

Une photo du fort Amer dans l’état du Rajasthan Crédit : Getty

Un temps plus agité est en route Crédit : Getty

30 personnes sont mortes après avoir été frappées par la foudre Crédit : Getty

Les chiffres les plus récents disponibles auprès du National Crime Records Bureau indiquent que 2 900 personnes ont été tuées par la foudre en Inde en 2019.

Des conditions météorologiques plus turbulentes sont prévues pour le pays dans les prochains jours.

Des avertissements météorologiques pour le tonnerre et la foudre sont en place pour les districts d’Andhra Pradesh jusqu’au 16 juillet.