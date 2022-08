La foudre provoque un incendie à la ferme de Kelowna

La foudre a frappé un arbre provoquant un incendie à McMillan Farms lors de la tempête de lundi soir.

Le courant était coupé et la famille McMillan regardait la tempête progresser depuis leur salon éclairé aux chandelles lorsque Ron McMillan a vu une agitation à l’extérieur de la fenêtre.

Un couple passait en voiture lorsqu’ils ont remarqué des flammes provenant d’une colline sur la propriété McMillan. Ils ont immédiatement appelé le 911 et se sont précipités pour avertir la famille.

Le service d’incendie était déjà en route lorsque McMillan est arrivé au sommet de la colline escarpée, armé d’une pelle et d’un extincteur.

Pendant 10 longues minutes, il a géré l’incendie par lui-même jusqu’à ce que les camions de pompiers puissent commencer à éteindre les flammes.

“C’était une course contre la montre”, a déclaré McMillan.

Les aiguilles de pin sèches se sont enflammées rapidement et ont propagé le feu à un buisson de raisin Okanagan voisin.

Heureusement, McMillan sait comment gérer le feu.

“Beaucoup d’agriculteurs ont de l’expérience avec le feu.”

Après que trois camions et six pompiers aient éteint l’incendie, il était évident que la foudre était à blâmer.

Une zone d’environ 20 pieds sur 20 a été incendiée.

L’écorce avait “explosé” du grand pin.

Il y a eu de nombreux autres coups de foudre dans la région, le long de Mission Creek, près de Spires Rd., dont la famille avait été témoin avant que l’arbre ne soit touché.

En juin, la ferme McMillan a été inondée pendant la période de fortes pluies.

McMillan Farms est en activité depuis 1950, cependant, la fréquence et l’ampleur des inondations d’une année à l’autre ne ressemblent à rien de ce que la région a connu auparavant.

