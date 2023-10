La foudre frappe-t-elle Vénus ? Les chercheurs disent que peut-être pas

Nous savons que la deuxième planète après le Soleil est un endroit inhospitalier, enveloppé d’épais nuages ​​jaunes d’acide sulfurique – mais selon une nouvelle étude, un hypothétique voyage vers Vénus pourrait ne pas être rempli de tonnerre et d’éclairs.

Que cette planète orageuse ait ou non des éclairs fréquents est une question qui intéresse les chercheurs depuis des décennies, depuis qu’un vaisseau spatial en orbite a détecté un phénomène qui aurait pu indiquer une quantité monstrueuse d’éclairs dans l’atmosphère.

Les chercheurs pourraient désormais avoir une réponse, en utilisant les données d’une sonde de la NASA qui n’a jamais été conçue pour étudier Vénus. Les résultats ont été publiés vendredi dans la revue à comité de lecture Geophysical Research Letters.

« Il y a un débat sur la foudre sur Vénus depuis près de 40 ans », a déclaré Harriet George, auteur principal de la nouvelle étude et chercheuse postdoctorale au Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale de l’Université du Colorado à Boulder. « J’espère qu’avec nos données nouvellement disponibles, nous pourrons contribuer à réconcilier ce débat. »

Vénus a longtemps été un sujet de fascination. Dans notre système solaire, c’est la taille la plus proche de la Terre, mais elle présente l’un des paysages les plus rudes. Il serait impossible avec notre technologie actuelle qu’un humain visite Vénus – un effet de serre incontrôlable a laissé la planète cuire à des températures pouvant atteindre 482 degrés Celsius.

Le mystère remonte à 1978, lorsqu’un vaisseau spatial de la NASA appelé Pioneer Venus a orbité autour de la planète et a capté de nombreux signaux appelés « ondes siffleuses » émanant de centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la planète.

Sur Terre, les ondes sifflantes sont fréquemment créées par des éclairs bousculant des électrons dans l’atmosphère et lançant des ondes en spirale dans l’espace qui se manifestent sous forme de sifflements audibles par les équipements radio.

Il a été émis l’hypothèse que les ondes sifflantes de Vénus pourraient être le résultat d’éclairs, ce qui signifierait que Vénus était terrorisée par environ sept fois plus d’éclairs que la Terre.

« Certains scientifiques ont vu ces signatures et ont dit : ‘Cela pourrait être un éclair' », a déclaré George dans un communiqué de presse. « D’autres ont dit : ‘En fait, ça pourrait être autre chose.’ Depuis, il y a eu des échanges à ce sujet depuis des décennies.

L’occasion d’approfondir la question s’est présentée il y a quelques années, lorsque la sonde solaire Parker de la NASA a survolé Vénus, captant ainsi des dizaines d’ondes sifflantes.

La sonde solaire Parker a été lancée en 2018 dans le but d’étudier la physique de la couronne solaire, ainsi que le vent solaire. Mais George et d’autres chercheurs ont réalisé que les données qu’il collectait lors de ses survols de Vénus leur fournissaient ce dont ils avaient besoin pour étudier plus en détail les ondes siffleuses.

« Il est très rare que de nouveaux instruments scientifiques arrivent sur Vénus », a déclaré David Malaspina, co-auteur de l’étude et professeur adjoint au LASP et au Département des sciences astrophysiques et planétaires, dans le communiqué de presse. « Nous n’avons pas beaucoup d’occasions de faire ce genre de recherche intéressante. »

Le trajet de la sonde passera par Vénus sept fois au total au cours de sa mission, utilisant la planète pour se rapprocher du Soleil. En 2021, lors de sa quatrième manœuvre, la sonde solaire Parker a dépassé Vénus à seulement 2 414 kilomètres de la planète.

Des capteurs appelés FIELDS Experiment, montés à l’extérieur du vaisseau spatial, ont capté les ondes sifflantes.

Lorsque les chercheurs ont pu analyser les vagues, ils ont découvert quelque chose de surprenant : les vagues se déplaçaient dans la direction opposée à ce que l’on pensait auparavant.

« Ils allaient en arrière par rapport à ce que tout le monde avait imaginé au cours des 40 dernières années », a déclaré Malaspina.

Les vagues se dirigeaient vers la planète plutôt que vers l’espace, comme c’est le cas lorsqu’un orage se produit sur Terre. La raison pour laquelle les ondes sifflantes de Vénus se déplacent de cette façon n’est pas encore tout à fait claire, bien que les chercheurs soupçonnent que cela soit lié aux champs magnétiques.

Cela signifie-t-il que Vénus ne voit jamais d’éclairs ? Pas nécessairement : les chercheurs ne seront pas en mesure d’exclure complètement la foudre comme cause de ces ondes sifflantes tant qu’ils n’auront pas été en mesure de recueillir davantage de données. Mais il est peu probable à ce stade que Vénus soit assiégée par une quantité d’éclairs sept fois supérieure à celle que voit la Terre.

Les chercheurs en sauront davantage lorsque la sonde solaire Parker survolera à nouveau Vénus lors de son dernier passage en novembre 2024, période pendant laquelle elle passera devant la planète à moins de 402 kilomètres.