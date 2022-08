La foudre frappe la séance photo avant le mariage, laissant le marié mort

Lors d’un malheureux incident, un homme est mort après avoir été frappé par un éclair. L’incident a été signalé dans le sud-ouest de la Chine. Selon les médias locaux, l’homme est allé faire une séance photo avant le mariage avec sa fiancée lorsque l’incident tragique s’est produit. Le couple était parti pour une séance photo au Jade Dragon Snow Mountain dans la province du Yunnan.

Selon le comité de gestion de Jade Dragon Snow Mountain à Lijiang, l’homme a été touché par un éclair vers 13h30 mercredi. Le couple posait à Spruce Meadow, l’un des endroits les plus populaires pour les séances photo dans la chaîne de montagnes. Bien que les services d’urgence locaux l’aient transporté d’urgence à l’hôpital, les médecins l’ont déclaré mort. Hormis le marié, les autres personnes présentes sur les lieux étaient saines et sauves.

Une photo de la scène est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur la photo, l’homme, nommé Ruan, peut être vu allongé sur une civière alors que des personnes avec des imperméables et des parapluies l’ont précipité à l’hôpital pour lui sauver la vie. Plus tard, des sources locales ont déclaré que les conditions météorologiques n’étaient pas appropriées et que des orages avec des éclairs étaient prévus. En fait, la même chose a été dite au couple avant de se rendre à Spruce Meadows. La région de Spruce Meadows était sous alerte jaune. Certains touristes ont également révélé qu’un avertissement avait été émis avant que la foudre ne frappe l’homme. Un touriste a déclaré avoir entendu un fort coup de tonnerre, après quoi la foudre mortelle a frappé l’homme.

La nouvelle de l’accident s’est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Une vidéo, qui a été prise juste après l’incident, a reçu plus de 8 millions de vues sur Douyin, une application vidéo similaire à Tik Tok, répandue en Chine uniquement. La section des commentaires est pleine de messages “Repose en paix”. Un utilisateur a écrit : “Un grand plaisir s’est transformé en un grand chagrin.” Un autre a commenté: «Peut-être qu’une seconde avant, ils pourraient penser à leur avenir heureux, puis à cet éclair. Plus de force à la mariée.

