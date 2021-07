La foudre frappe la peinture murale de George Floyd dans l’Ohio, la réduisant à un tas de briques, selon des témoins aux autorités (VIDEOS) – RT USA News

Un mur de briques orné d’une image de George Floyd a été réduit en ruines à Toledo, Ohio. Alors que certains soupçonnaient qu’il pouvait avoir été vandalisé, les autorités affirment que les rapports des témoins suggèrent que les dommages ont été causés par une tempête.

La peinture murale de Floyd, intitulée ‘Respirez‘, a été détruit mardi, ont rapporté les médias locaux. Il a été peint l’année dernière sur un bâtiment qui abritait autrefois un bar, lors des manifestations du mouvement Black Lives Matter (BLM). L’artiste, David Ross, affirme avoir été critiqué pour cette initiative à l’époque et même avoir reçu des menaces, selon les médias locaux.

Sur la base d’images publiées sur les réseaux sociaux, d’autres peintures murales entourant l’image désintégrée du visage de Floyd sont restées presque indemnes. La police a sécurisé les lieux pendant que le propriétaire de l’immeuble nettoyait les briques peintes et travaillait à abattre le reste du mur.

Un inspecteur en bâtiment local a d’abord déclaré que le mur s’était peut-être effondré à cause de la vieillesse. « C’était juste l’âge. C’est juste parti. Ça arrive aux vieux bâtiments», a-t-il déclaré, cité par la publication The Blade de Toledo. Cependant, l’inspecteur a ajouté que le bâtiment lui-même était structurellement sain, a rapporté WTVG, une filiale locale d’ABC.

Un porte-parole du service d’incendie et de secours de Tolède a déclaré qu’un éclair a détruit la peinture murale. Un témoin a déclaré aux autorités qu’ils avaient vu la foudre frapper le bâtiment exact, et les sauveteurs ont confirmé que cela en était la cause, ont rapporté les médias locaux, ajoutant que leur propre radar météorologique avait également enregistré des éclairs dans la région.

L’artiste a annoncé son intention de restaurer la peinture murale quelle que soit la cause de la destruction. « Je vais le refaire que ce soit naturel ou vandalisme« , a déclaré Ross, tandis que les autorités de la ville auraient déjà promis d’aider à trouver un nouvel emplacement.





George Floyd, tué en garde à vue l’an dernier à Minneapolis, est devenu l’un des symboles du mouvement Black Lives Matter (BLM). Des peintures murales et d’autres hommages Floyd ont vu le jour à travers le pays, cependant, les opinions sont partagées sur la question de savoir si un tel niveau de «canonisation» est approprié. Le mois dernier, une sculpture de la tête de Floyd a été vandalisée à Brooklyn, New York. Il a été éclaboussé de peinture et marqué au pochoir d’une référence à un groupe nationaliste blanc.

