L’état du Maharashtra a été décoré de couleurs pendant les 10 jours de festivités de Ganesh Chaturthi. Alors que le festival touchait à sa fin, le départ de Lord Ganesh a été marqué par de fortes pluies qui ont touché diverses villes de l’État.

Parallèlement à la pluie, des orages extrêmement dramatiques ont été observés à plusieurs endroits. Du lot a émergé un clip qui montre un coup de foudre qui a laissé derrière lui un spectacle d’étincelles et d’éclairs. La vidéo proviendrait de Nashik.

Le clip s’ouvre avec les nuages ​​clignotants et juste à ce moment, un faisceau de foudre est vu entrer dans le cadre. Il heurte les poteaux électriques apposés au milieu de la route. La frappe a provoqué des étincelles émanant des poteaux, ainsi qu’un soupçon de fumée.

Depuis son partage, la vidéo a réussi à capter l’attention de près de 9 000 internautes et ce n’est pas fini. Des visuels comme ceux-ci ont été signalés dans d’autres parties de l’État. Un utilisateur de Twitter a réussi à capturer un coup de foudre massif à Borivali, Mumbai. Selon la personne, le bâtiment sur lequel la foudre est descendue avait installé une tige de mise à la terre, grâce à laquelle l’électricité a été instantanément mise à la terre.

Borivali, Mumbai hier ⚡️

C'était sûrement effrayant! Heureusement, ils avaient installé un paratonnerre dans le bâtiment, donc si la foudre frappe, elle va directement au sol !

Selon un rapport de The Weather Channel, le Maharashtra devrait connaître une autre forte averse qui devrait durer jusqu’au 12 septembre. La raison de la pluie est attribuée à la construction à basse pression dans la baie du Bengale qui tire dans le l’humidité de la mer d’Oman. On pense également que la période humide provient en partie de la circulation cyclonique sur le Karnataka et son creux associé.

Le Département météorologique indien (IMD), citant les conditions météorologiques, a émis une alerte orange sur le Madhya Maharashtra et a exhorté les citoyens à se préparer aux fortes pluies, aux orages et à la foudre.

