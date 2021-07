La foudre en Inde tue 11 personnes et en blesse d’autres

Un éclair a tué au moins 11 personnes et en a blessé 11 autres dans une attraction touristique à Amer, en Inde.

Des responsables indiens ont répondu dimanche à Amer Fort, un monument historique, après qu’un éclair a frappé la tour de guet du fort et que de nombreuses personnes ont sauté de panique, a rapporté le journal local The Hindu.

« Lorsque la foudre a frappé, le mur de la tour s’est effondré, de nombreuses personnes ont été enterrées en dessous. Comme le fort est sur une colline, lorsque les débris tombaient et que l’espace était réduit, certaines personnes sont également tombées dans un fossé », Shankar Lal Saini, un senior a déclaré à CNN un responsable de la gestion des catastrophes à Jaipur.

Des femmes et des enfants faisaient partie des 11 décès déclarés à leur arrivée à l’hôpital Sawai Man Singh et 11 autres ont été secourus et sont dans un état stable, a déclaré Saini à CNN.

La BBC rapporte que certaines victimes prenaient des selfies au sommet de la tour de guet sous la pluie lorsque la grève s’est produite.

Les efforts de recherche des fonctionnaires se sont poursuivis jusqu’à lundi matin pour s’assurer que tout le monde était retrouvé.

« Parce que c’est une région vallonnée et qu’il y a beaucoup d’arbres, les équipes de secours ont continué à chercher jusqu’au matin au cas où quelqu’un serait laissé derrière, mais maintenant tout le monde a été retrouvé », a déclaré Saini à CNN.

Aljazeera a signalé que 38 personnes sont mortes en 24 heures dans deux États indiens en raison de la foudre, y compris cet incident.

