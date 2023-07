La foudre canadienne déclenche plus de 100 nouveaux incendies de forêt en Colombie-Britannique, portant le total à 300

La foudre au cours du week-end a déclenché plus de 100 nouveaux incendies de forêt en Colombie-Britannique, portant le total à plus de 300 et amenant les autorités à ordonner lundi une interdiction des feux de camp dans la majeure partie de la province.

Le danger d’incendie de forêt était élevé à extrême dans la majeure partie de la Colombie-Britannique. Le Wildfire Service de la province a déclaré que près de 200 des incendies étaient classés comme incontrôlables.

Les responsables ont mis en garde contre des conditions difficiles, avec des orages prévus pendant la majeure partie de la semaine et des températures supérieures à la moyenne dans tout le centre de la province.

LE CANADA AVERTIT D’UNE DESTRUCTION RECORD EN 2023 PAR LES INCENDIES DE FORÊT ALORS QUE LA FUMÉE VOYAGEUSE AFFECTE DES MILLIONS D’AMÉRICAINS

En annonçant l’interdiction des feux de camp, Bowinin Ma, ministre de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique, a déclaré que la province s’attendait à « un comportement de feu extrême continu » après que 115 incendies ont été déclenchés par la foudre au cours du week-end.

CANADA WILDFIRES BATTENT DES RECORDS POUR LA SUPERFICIE BRÛLÉE, LES ÉVACUATIONS ET LE COÛT

Environnement Canada a déclaré qu’un sommet de 91,4 Farenheit à Fort Nelson a battu un record de 64 ans là-bas dimanche.

La semaine dernière, le Service canadien des forêts a déclaré que les incendies de forêt qui faisaient rage à travers le Canada avaient déjà battu des records de superficie totale brûlée, du nombre de personnes forcées d’évacuer leurs maisons et du coût de la lutte contre les incendies.

Jusqu’à présent cette année, il y a eu 3 412 incendies, bien au-dessus de la moyenne décennale de 2 751. Les incendies ont brûlé 27,7 millions d’acres, dépassant le record de 18,7 millions d’acres établi en 1989.