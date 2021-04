Un rapport dirigé par des scientifiques de l’Université de Californie à Irvine suggère qu’à mesure que le climat se réchauffe, les coups de foudre augmenteront de plus du double, provoquant davantage d’incendies de forêt et se réchauffant au-dessus du cercle polaire arctique. En 2019, le premier coup de foudre connu à moins de 500 miles du pôle Nord a été signalé par le National Weather Service, ce qui est un cas rare pour le cercle polaire arctique. Cependant, dans un nouveau rapport publié par l’Université de Californie, les coups de foudre vont probablement augmenter de 100% sur le cercle polaire arctique d’ici la fin du siècle alors que le climat continue de se réchauffer.

La nouvelle recherche a été publiée dans la revue Changement climatique de la nature.

L’étude révèle comment le temps de l’Arctique changerait à mesure que la planète continue de se réchauffer, ce qui suggère que les futurs rapports météorologiques de l’Arctique pourraient être similaires à ceux provenant du sud où les orages sont un phénomène courant.

Yang Chena, chercheur au Département des sciences du système terrestre de l’UCI qui a dirigé l’étude, a déclaré SciTechDaily ils «ont projeté comment la foudre dans les forêts boréales des hautes latitudes et les régions de la toundra arctique changera en Amérique du Nord et en Eurasie.» L’équipe a été surprise par «l’ampleur de la réaction de la foudre» car les changements attendus sont généralement beaucoup moins importants.

James Randerson, professeur au Département des sciences du système terrestre de l’UCT, co-auteur de l’étude faisait partie d’une campagne de terrain dirigée par la NASA pour étudier la survenue des incendies de forêt en Alaska en 2015. L’année a vu plusieurs incendies de forêt dans l’État. Il a dit SciTechDaily thatlightning était responsable du nombre record d’incendies en 2015.

Par conséquent, Chen a étudié les dernières données satellitaires de la NASA datant de 20 ans sur les coups de foudre dans la région nord pour établir une relation entre la vitesse de l’éclair et les facteurs climatiques et l’équipe a pu estimer l’augmentation significative des coups de foudre en raison de conventions et orages plus intenses.

Randerson a expliqué comment les incendies brûlaient les herbes courtes, les mousses et les arbustes qui empêchent les graines des arbres de prendre racine dans le sol, par conséquent, lorsque ces incendies brûlent des plantes basses, les graines des arbres peuvent facilement pousser sur le sol et les forêts peuvent s’étendre vers le sol. Nord. Le paysage enneigé sera remplacé par des forêts à feuilles persistantes et elles absorbent l’énergie solaire, contribuant à réchauffer encore plus la région.

En plus de cela, plus d’incendies feront fondre plus de pergélisol, ce qui protège la mousse et la matière organique morte qui maintient le sol frais. Comme le pergélisol emmagasine beaucoup de carbone organique, il se convertira en gaz à effet de serre en dioxyde de carbone et en méthane après avoir fondu, ce qui augmentera le réchauffement.

Chen et Randerson ont averti les scientifiques de devoir prêter attention à la fréquence à laquelle la foudre dans l’Arctique frappe afin de pouvoir évaluer le déroulement de l’histoire dans les décennies à venir.