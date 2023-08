La foudre a causé l’incendie de Roger Creek à 0,2 hectare à Shuswap

On estime que le feu de forêt de Ken Road est de taille ponctuelle

Un incendie de la taille d’un point a éclaté entre une zone sous alerte d’évacuation et une autre sous ordre d’évacuation, au sud-ouest de Blind Bay, le 20 août. (Image BCWS)

MISE À JOUR : 18h30

BC Wildfire appelle maintenant l’incendie de Ken Road l’incendie de Roger Creek.

L’incendie de Roger Creek couvre maintenant une superficie estimée à 0,2 hectare.

L’incendie est présumé avoir été causé par la foudre.

BC Wildfire Service signale un petit incendie près de Blind Bay.

Découvert le dimanche 20 août à 15 h 48, le feu de forêt de Ken Road est estimé à 0,009 hectare. L’incendie se situe au sud-ouest de Blind Bay et de la route transcanadienne.

L’incendie se situe entre une alerte d’évacuation au nord et un ordre au sud, déclenché par l’incendie de forêt de Bush Creek East, renommé après la fusion des précédents incendies d’East Adams Lake et de Bush Creek East.

Le plus grand feu de forêt est devenu incontrôlable pendant des semaines et a dévasté les communautés de North Shuswap à la fin de la semaine dernière et au cours du week-end, provoquant des évacuations massives.

