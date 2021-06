La fortune du PDG d’AMC, Adam Aron, a grimpé de plus de 200 millions de dollars au milieu d’un rallye

Le PDG d’AMC Entertainment, Adam Aron, a vu sa fortune grimper de plus de 200 millions de dollars depuis le début de l’année grâce à un rallye alimenté par les investisseurs de détail, selon les dossiers de titres.

La chaîne de cinéma, qui est devenue l’une des préférées des investisseurs de détail et des forums de discussion sur les réseaux sociaux, a vu ses actions augmenter de plus de 1 600 % en 2021. Les actions d’AMC ont plus que doublé dans des échanges fébriles mercredi. Ils ont également établi un sommet historique de 72,62 $, ce qui était bien au-dessus de leur précédent cours record.

Les actions d’Aron valaient environ 8 millions de dollars au début de 2021, selon les données sur les actions compilées par Equilar. Ces actions valent désormais plus de 220 millions de dollars, ce qui signifie que le rallye a ajouté plus de 210 millions de dollars à sa valeur nette.

Bien qu’Aron n’ait vendu aucune action, selon les dépôts de titres, il a offert 500 000 actions à ses deux fils en mars. Ces actions valent maintenant plus de 25 millions de dollars.

Alors qu’Aron peut avoir des « mains de diamant » en ce qui concerne ses actions AMC – pour utiliser une expression populaire sur les réseaux sociaux pour conserver une action – d’autres dirigeants de la société ont encaissé une partie importante de leurs avoirs. Au total, les dirigeants d’AMC ont vendu plus de 4 millions de dollars d’actions depuis début mars.

La responsable du contenu de la société, Elizabeth Frank, a vendu 100 000 actions en mars pour un total de 1,1 million de dollars, selon les documents. Le vice-président principal et avocat général Kevin Connor a vendu plus de 72 000 actions à la mi-mars pour un total de 983 000 $. Le dossier le plus récent montre que le directeur du marketing Stephen Colanero a vendu 15 000 actions pour un gain de 411 000 $.

La société n’a pas répondu à une demande de commentaire. Il n’est pas clair si l’une des ventes faisait partie d’un programme de vente d’actions pré-programmé.

Les ventes d’actions et les montées en puissance montrent comment la nouvelle génération d’actions meme – comme GameStop, Koss et BlackBerry – a créé une grande richesse pour les détenteurs internes. Cela montre également que la stratégie d’Aron consistant à courtiser les investisseurs particuliers avec des mèmes, des expressions de soutien sur les réseaux sociaux – sans parler du pop-corn et des projections de films gratuits – est devenue très lucrative.

« Créer des relations avec les investisseurs de détail est intelligent », a déclaré Spencer Rascoff, entrepreneur en technologie et cofondateur de Zillow. « C’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises, en particulier les entreprises de consommation, deviennent publiques en premier lieu. »