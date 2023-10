La fortune des Texans a tourné en un clin d’œil, et CJ Stroud doit le remercier

Martin Rogers Initié FOX Sports

Le monde du football fonctionne vraiment de manière étrange. Avant le dernier match de la saison dernière, les Texans de Houston, pas si fiers de posséder une fiche de 2-13-1, étaient prêts pour la sélection n°1 du repêchage 2023 de la NFL.

À moins d’une minute de la fin de la finale, ils traînaient de sept points les Colts d’Indianapolis et semblaient sur la bonne voie pour le mélange émotionnel douteux d’avoir un premier choix au classement général en poche, combiné à la réalité rongeante que vous étiez assez mauvais pour gagner. il.

Puis, tout à coup, un retour miraculeux, un entraînement tardif, un touché que Davis Mills, alors QB, a qualifié de « chanceux », une conversion de deux points, une chute au n°2 dans l’ordre de repêchage, et finalement… CJ Stroud.

Bien sûr, il est possible que Houston aurait pris Stroud même s’ils n’avaient pas cédé la première place aux Bears, qui l’ont ensuite échangée aux Panthers, qui ont ensuite pris Bryce Young. Mais nous ne le saurons jamais.

Ce que nous savons, c’est que quatre matchs après le début de la nouvelle campagne, les Texans ne pourraient pas être plus ravis de la façon dont les choses se sont déroulées. Ils marchent grands, se sentent légers et ont le sentiment qu’une aube fraîche est arrivée.

Stroud a apporté l’ambiance, en rassemblant un premier corpus de travail qui est tout simplement irréprochable et, plus important encore, en redonnant quelques sourires sur les visages après une longue, longue période de grognements.

À la suite de la démolition 30-6 des Steelers de Pittsburgh le week-end dernier et avant la visite de dimanche contre les Falcons d’Atlanta (1 h HE sur FOX et l’application FOX Sports), les ondes positives circulent avec insistance à travers l’organisation texane et l’ascenseur. cela vient du fait de croire qu’ils ont trouvé la bonne personne est palpable.

« Avec CJ et sa croissance, ce que j’ai vu le plus, c’est la façon dont il a continué à s’améliorer au fil des semaines », a déclaré l’entraîneur-chef DeMeco Ryans aux journalistes. « Tout ce que nous lui avons souligné comme point d’importance, il l’a pris à cœur et a montré ces améliorations la semaine prochaine lors d’un match.

« C’est important pour un QB, quand vous pouvez apporter des corrections et les intégrer au jeu. Certains gars, cela prend plus de temps; il le fait de semaine en semaine. »

CJ Stroud et Anthony Richardson en tête d’affiche de la montre NFL Rookie QB de Dave Helman

Les certitudes de l’excellence future ne seront pas déterminées sur un échantillon aussi petit que quatre semaines, mais cela a été un sacré travail pour Stroud et l’équipe.

Houston n’a pas de problème ; on a l’impression d’avoir la solution à un problème qui le tourmente depuis que le temps passé par Deshaun Watson au sein de l’organisation a été entaché de multiples allégations d’agression sexuelle.

En regardant ces quatre matchs – et ce n’est pas comme s’il y avait autre chose à tirer – les chiffres de Stroud constituent un puissant flexible. Aucun joueur, à l’exception de Cam Newton, qui a débuté sa carrière avec une déchirure incroyable il y a 12 ans, n’a récolté plus de verges que les 1 212 de Stroud au cours d’une première période de cette longueur.

De plus, il n’a pas fait ce que font habituellement les QB recrues : donner le ballon. Cela fait généralement partie du processus d’apprentissage douloureux, des interceptions offertes à l’opposition parce que le nouveau venu a du mal à s’adapter au rythme du jeu, ou a du mal à trouver le rythme de ses lectures, ou parce que les défenseurs de la NFL sont des individus sournois, imprévisibles et impitoyables.

Six touchés, ça semble bien. Zéro interception semble encore mieux, et cette poussée, dont le point culminant est survenu contre les Steelers, n’est pas due au fait qu’il a un noyau d’élite de receveurs à viser, ou une ligne offensive exceptionnelle pour le protéger.

Il ne le fait pas.

Nico Collins, Tank Dell et Robert Woods ont tous trouvé des liens positifs avec Stroud, mais aucun n’apporte une réputation de grandeur antérieure.

En parlant de ce match contre Pittsburgh, ce fut une victoire historique pour plusieurs raisons très importantes. Tout d’abord, c’était le jour où JJ Watt a été intronisé dans la bague d’honneur de l’équipe. Deuxièmement, c’était la première fois que Houston gagnait à domicile depuis le 26 décembre 2021, après avoir disputé toute la campagne 2022 sans victoire devant ses propres fans.

CJ Stroud analyse la victoire des Texans contre les Jaguars

Ryans s’est penché sur cette douloureuse réalité, rendant ses joueurs pleinement conscients de la date de la dernière victoire et du nombre de jours qui s’étaient écoulés depuis. C’était une étape majeure. Il est difficile de faire croire à vos fans quand ils ne vous ont pas vu physiquement gagner depuis près de deux ans.

Stroud apporte de l’espoir parce que c’est ce que les quarts sont censés faire, et rien n’excite plus qu’un jeune lanceur qui trouve ses marques. Lorsqu’on lui a parlé du paysage stérile en ce qui concerne les victoires à domicile, il a été stupéfait et il a parlé directement aux fans.

« Vous méritez tous de vous sentir spéciaux », a déclaré Stroud. « Vous méritez tous d’enraciner les Texans.

« Ne pas gagner (à domicile) depuis 2021, vers Noël ? Cela ne vole pas pour moi ou pour n’importe qui dans ce bâtiment. Je veux qu’ils sachent que nous nous battons tous les jours pour nous assurer que vous vous promenez tous en vêtements Texans. équipement avec fierté. »

Stroud n’était pas considéré comme un choix évident. Avant le repêchage, il avait de mauvais résultats au test cognitif S2 qui fait partie des preuves accumulées par les équipes de la NFL lors de la collecte d’informations analytiques sur les QB entrants. Le seul problème de Young était la taille. Antony Richardson, un athlète hors pair à ce poste, était intriguant. Stroud a réalisé d’excellentes performances à Ohio State, mais il reste encore des points d’interrogation.

Il les efface, rapidement.

Cela a été tout un tourbillon. Stroud n’a eu que 22 ans mardi et cela a dû être une très bonne semaine d’anniversaire.

Les Texans, longtemps synonymes de morosité, retrouvent le sourire. Il y a seulement neuf mois, le miracle de la semaine 18 a déclenché un ensemble de portes coulissantes. Les Texans semblent avoir ouvert le bon.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur du bulletin d’information FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .