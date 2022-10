La fortune de la star de Chase, Bradley Walsh, révélée alors que ses revenus explosent à une somme stupéfiante

L’énorme fortune de BRADLEY Walsh a été révélée, les revenus de la star de The Chase atteignant des sommes vertigineuses.

La légende de la télévision, 62 ans, est considérée comme l’un des animateurs les mieux payés du Royaume-Uni et les chiffres récents le montrent certainement.

Rex

AVERTISSEMENT : l’utilisation de cette image est soumise aux conditions d’utilisation de l’image numérique de BBC Pictures

Bradley a forgé une carrière réussie à la télévision[/caption]

Bradley a gagné une énorme somme de 2 639 174 £ au cours de l’année écoulée, avec sa société, Wingit Productions, qui réalise désormais un bénéfice de 14 997 581 £ avec 11 985 630 £ en espèces en banque.

En 2020, la société, qu’il possède avec sa femme Donna Derby, valait 12 358 407 £, et la star a choisi de souscrire une avance des administrateurs de 816 833 £ en 2021.

Bradley possède également une société immobilière, nommée Barnstormer Holdings Ltd, qui dispose de 191 688 £ de réserves et de 1 868 867 £ d’actifs totaux.

Les revenus de Bradley dépassent Ant et Dec et Dermot O’Leary car il est considéré comme l’un des animateurs de télévision les mieux payés du Royaume-Uni.

En 2018, il a été partagé qu’il avait gagné 9,2 millions de livres sterling au cours des deux années précédentes.

Cela tient compte de ses revenus en tant que présentateur, de son portefeuille de propriétés, de ses ventes d’albums et de ses revenus antérieurs en tant que footballeur.

Bradley a fait un passage en présentant la loterie nationale sur BBC One en 1994 comme son premier travail à la télévision.

De nos jours, il est surtout vu à la télévision présentant The Chase.

En plus d’animer une variété d’émissions de télévision de Keep It In The Family à Tonight At The Palladium, Bradley est tout aussi familier pour son jeu d’acteur.





Outre son passage de deux ans sur Coronation Street de 2004 à 2006, ses crédits d’acteur incluent le spin-off de Doctor Who The Sarah Jane Adventures et le drame policier d’ITV Law & Order: UK.

Il a également apprécié des apparitions dans Night And Day, The Spa et SunTrap.

Aux côtés de son fils, Barney, il a joué dans Bradley Walsh & Son: Breaking Dad sur ITV, qui est maintenant de retour sur nos écrans alors que l’émission ITV se répète.

En 2000, il vivait dans une maison mitoyenne de 98 000 £ dans l’est de Londres, alors qu’il vit maintenant dans l’Essex dans un manoir de cinq chambres avec piscine.

Getty

Bradley est connu pour son travail d’acteur ainsi que pour ses présentations télévisées[/caption]

Getty

Bradley est l’un des animateurs de télévision les mieux payés du Royaume-Uni[/caption]