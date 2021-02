La fortune de Kim Kardashian et Kanye sera divisée en un divorce d’un milliard de dollars

Kim Kardashian et Kanye West semblent avoir déjà fait le gros du travail dans leur divorce qui vient d’être annoncé – avec la vieille amie et avocate bulldog de Kim, Laura Wasser, déposant les documents officiels du tribunal après des semaines de négociations avec l’équipe juridique du rappeur.

Kim et Kanye ont accepté de continuer à coparentalité leurs quatre enfants – North, sept ans; Saint, cinq; Chicago, deux ans et Psalm, un an – et on pense même avoir conclu un accord à l’amiable pour partager la garde conjointe, bien qu’on ne sache pas encore si Kanye retourne à Los Angeles depuis son ranch dans le Wyoming.

Sept ans après leur mariage incroyablement somptueux de 6 millions de dollars (avec deux destinations top-secrètes, des toilettes en or et le tout premier mur de fleurs au monde), le phénomène culturel qu’est Kimye n’est plus.

Ensemble, le couple valait environ 2,1 milliards de dollars (1,5 milliard de livres sterling) grâce à leur pouvoir de traction – sous l’influence de Kanye, Kim est devenue une star de la couverture de Vogue, et elle l’a à son tour aidé à transformer sa ligne Yeezy en une collection convoitée grâce au déménagement avisé de cadeaux de formateurs à ses amis et à sa célèbre famille.







(Image: Kim Kardashian / Instagram)



Kim demande le divorce de Kanye

Alors, comment la paire va-t-elle diviser leur énorme fortune? Selon TMZ, Kim, trois fois mariée, avait mis en place un contrat de mariage pour protéger ses actifs, ce qui assurera qu’elle obtiendra sa juste part dans le divorce.

Mais c’est leur maison futuriste à couper le souffle à Calabasas qui sera probablement le point de friction, car les deux parties seront réticentes à y renoncer après avoir perdu tant de temps et d’énergie pour en faire un espace de vie parfait.

La propriété de 40 millions de dollars (29 millions de livres sterling) – souvent raillée pour ressembler à un monastère stérile – a nécessité sept ans et 20 millions de dollars de rénovations pour la rendre conforme aux spécifications exactes de Kimye, ce qui signifie que le couple a dû vivre avec Kris Jenner pendant que les travailleurs perfectionnaient jusqu’au dernier pouce.

Il a même été retardé d’un an de plus après que Kris se soit plaint que la salle de bain principale était trop petite, mais maintenant, la salle d’eau glamour dispose de son propre évier de 21000 £.







(Image: Splash News)







(Image: Kim Kardashian / Instagram)



Loin de la maison, Kanye et Kim ont leurs propres entreprises pour s’assurer que l’argent continue à circuler.

L’empire Yeezy de Kanye, dont il est propriétaire, vaut 1,26 milliard de dollars. Bien qu’il ait un lien avec Adidas, qui fabrique, commercialise et distribue les baskets emblématiques, Kanye engrange toujours 11% du chiffre d’affaires annuel de Yeezy – un savoureux 1,3 milliard de dollars en 2019.

Cependant, la richesse de Kanye n’est pas nécessairement liquide. Il a tweeté en 2016 sur une dette de 53 millions de dollars quelques minutes avant d’apparaître sur Saturday Night Live, et la même année, il a publiquement supplié le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, pour 1 milliard de dollars, d’investir dans ses «idées». Mais quatre ans plus tard, en octobre 2020, le milliardaire autodidacte s’est vanté de son solde bancaire et a prétendu «construire des écoles du futur».







(Image: Instagram)



Et vous n’êtes pas le seul à avoir plus qu’une poche de monnaie, car son ex-épouse Kim vaut à elle seule 750 millions de dollars.

Son énorme marque KKW Beauty, lancée après le succès de la société de cosmétiques de la jeune sœur Kylie Jenner, lui a rapporté 200 millions de dollars en espèces lorsqu’elle en a vendu 20% à Coty, tandis qu’elle conserve une participation de 72% dans le reste.

Elle a également construit son équilibre à partir de 13 ans de Keeping Up With The Kardashians – qui se terminent cette année – et de tous les concerts d’approbation qui vont avec.

Alors que les avocats de Kim et de Kanye auront passé les derniers mois à renforcer les relations commerciales de leurs clients respectifs, il reste encore plus que quelques actifs partagés qui devront être négociés, y compris 3,6 millions de livres sterling d’art, 2,3 millions de livres sterling. de bijoux et, euh, 215 000 £ de bétail, selon Forbes.

Ils doivent également diviser leur flotte de supercars de 2,8 millions de livres sterling et leur portefeuille de propriétés de 68 millions de livres sterling – y compris le manoir de Calabasas et deux ranchs dans le Wyoming.

Quoi qu’il arrive au tribunal de divorce, une chose est sûre: les avocats de Kim et Kanye vont rigoler jusqu’à la banque.