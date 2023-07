La fortune alléchante du comique télévisé Romesh Ranganathan révélée

Le COMÉDIEN Romesh Ranganathan rit jusqu’à la banque maintenant qu’il vaut 2,4 millions de livres sterling.

La fortune de l’ancien professeur de maths s’additionne, d’après ses comptes annuels.

Romesh Ranganathan vaut désormais 2,4 millions de livres sterling pour son travail à la télévision[/caption]

Les actifs de sa société Vetty sont cotés à 2,4 millions de livres sterling, mais avec des factures telles que la taxe à payer, le résultat net est réduit à 1,9 million de livres sterling pour 2022.

La star de la télévision dirige l’entreprise, du nom de son père décédé en 2011, avec sa femme Leesa.

Il a présenté des émissions telles que The Ranganation et The Weakest Link au cours de sa carrière et a remporté un Bafta pour son travail.

S’exprimant récemment sur The Lateish Show de Channel 4 avec Mo Gilligan, il a fustigé la star de télé-réalité américaine Kim Kardashian pour avoir dit aux fans que tout ce qu’ils devaient faire pour réussir dans la vie était de « se lever [their] un ** et travailler dur « .

Il a dit: « Ce que vous devez faire, c’est vous lever à 5 heures du matin, écrire une liste de choses que vous voulez faire, vous coucher une demi-heure, vous lever à 6 heures du matin, regarder la première liste, puis retourner au lit encore une fois, puis mangez un copieux petit-déjeuner, puis montez sur le tapis roulant. . . Et enfin à 8h du matin, je commence ma journée et j’ai fait plus que la plupart de ces autres p***ks avant leur petit-déjeuner’.

« Tais-toi, j’en ai tellement fini avec ces taureaux ** t.

« Kim Kardashian dit: » Mon conseil est de travailler dur « . Allez vous faire foutre.