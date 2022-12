La forteresse Europe ne peut empêcher l’augmentation du nombre d’immigrants

Commentez cette histoire Commentaire

CROTONE, Italie – Sur un continent qui a passé des années à essayer de mettre fin à l’immigration sans papiers – en utilisant des clôtures, la surveillance, des incitations financières et parfois même la force brute – la stratégie de la fermeture de la porte vacille. La migration à travers la Méditerranée a atteint son plus haut niveau en cinq ans. De nouvelles nationalités, notamment égyptiennes, ont rejoint le flux de personnes cherchant à fuir vers l’Europe. Et les politiques frontalières intransigeantes ne font que pousser les passeurs à s’adapter : peu de temps après que les autorités grecques ont institué une pratique de refoulements sévères, les bateaux au départ de la Turquie ont commencé à tracer une route plus longue – contournant la Grèce et se dirigeant à la place vers la côte calabraise italienne, une région qui voyait presque pas d’arrivées.

“En voici un autre”, a déclaré un responsable de l’application des lois du port de Crotone un matin récent, en regardant un navire avec 80 personnes apparaître, quatre heures seulement après l’arrivée d’un bateau avec 81 autres personnes.

La France accepte un navire de sauvetage de migrants rejeté par l’Italie alors que les tensions éclatent

La volonté de l’Union européenne d’entraver la migration sur plusieurs fronts s’est reflétée dans une série d’accords concoctés à la suite d’une vague massive de 2015 en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient. Et, pendant un moment, la stratégie a semblé fonctionner : les traversées de la Méditerranée ont chuté de façon spectaculaire. La question a perdu la primauté politique, privant les partis nationalistes de leur allumette.

Mais une augmentation des arrivées cette année montre les limites d’une stratégie de forteresse Europe – et ravive la question très controversée de savoir comment gérer et répartir ceux qui se rendent dans l’UE et sa zone de voyage sans frontières.

“Les attentes de l’Europe étaient basées sur une hypothèse erronée – que la mobilité à travers la Méditerranée pourrait être arrêtée ou limitée, de sorte qu’elle ne serait plus politiquement pertinente”, a déclaré Roberto Cortinovis, spécialiste des migrations au Centre d’études politiques européennes. “Et c’est impossible.”

Cette année, 170 000 migrants ont atteint le continent, selon l’agence des migrations des Nations Unies, la majorité d’entre eux traversant la Méditerranée. Un tel niveau est encore largement réduit par rapport au plus d’un million de personnes arrivées en 2015. Mais il se rapproche du même niveau qu’en 2017, lorsque l’Europe n’en était qu’au début de sa fortification. La poussée migratoire est la plus prononcée en Italie, qui a accueilli cette année près de 100 000 personnes par voie maritime. Au cours des quatre années précédentes combinées, il en a reçu 135 000.

“Nous ne pouvons pas gérer seuls un flux qui a atteint une taille ingérable”, a déclaré la Première ministre italienne Giorgia Meloni. m’a dit récemment.

Elle et sa nouvelle coalition d’extrême droite se sont accrochées à l’importance renouvelée de la migration en tant que problème en Europe. Après avoir couru sur une plate-forme dure, ils ont cherché à limiter le débarquement dans les ports italiens de migrants secourus par des navires caritatifs. Cette position accélère un affrontement entre les puissances européennes — et a vu la France et l’Italie échanger des accusations sur les responsabilités morales.

De nombreux groupes qui s’occupent d’immigrants voient l’hypocrisie dans la réponse de l’Europe aux personnes venant des régions les plus pauvres – et moins chrétiennes – du monde. Les flux à travers la Méditerranée sont encore infimes par rapport à l’afflux cette année de 7 millions d’Ukrainiens, qui se sont vu offrir un statut juridique automatique et la liberté de choisir le pays de l’UE où ils s’installent.

Ils ont fait le choix de fuir l’Ukraine. Mais la question suivante est où aller.

Mais les décideurs politiques européens disent qu’il y a des raisons de différencier. Contrairement à l’Ukraine, et même à de nombreuses personnes cherchant à rejoindre les côtes européennes il y a cinq ou six ans, davantage de personnes arrivent maintenant de pays épargnés par la guerre. La détérioration de la situation en Afghanistan a été un facteur d’incitation, et les gens viennent toujours de la Syrie déchirée par la guerre, mais d’autres représentent des nationalités avec de faibles chances de succès des demandes d’asile en Europe.

“Nous constatons une augmentation des nationalités qui n’ont probablement pas besoin de protection internationale”, a déclaré Ylva Johansson, ministre de l’UE chargée de la migration. “Ce n’est pas une bonne façon de venir dans l’Union européenne.”

Il existe quelques explications générales pour expliquer pourquoi la migration pourrait augmenter. La diminution des restrictions et des craintes pandémiques signifie que davantage de personnes, partout, peuvent se déplacer. Et de nouvelles turbulences économiques dans deux pays d’Afrique du Nord – l’Égypte et la Tunisie – ont approfondi le bassin de personnes à la recherche d’une issue.

L’Europe compte également sur le risque inhérent de dépendre d’un pays instable pour arrêter les migrants en cours de route.

Dans l’une de ses initiatives les plus importantes, l’UE a tenté d’obliger la Libye – le plus grand point de départ pour les migrants – à coopérer pour intercepter les passeurs. L’argent européen et italien a revitalisé la flotte des garde-côtes libyens, et l’Italie a même tenté de s’attirer les faveurs en négociant des accords de paix entre les tribus rivales. Mais cette année, les départs depuis la Libye ont augmenté. Et les garde-côtes du pays, qui interceptent les navires à destination de l’Europe, les laissent passer à un rythme accru.

Un responsable des migrations familier avec la Libye, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la nécessité continue de travailler avec le pays, a déclaré que “soudain, il y a toutes sortes de trous dans le mur”. Il a émis l’hypothèse qu’un ou plusieurs groupes pourraient essayer d’obtenir des concessions de l’Europe, en utilisant un flux migratoire accru comme levier.

“Le fait que cela divise tellement l’Europe est le talon d’Achille”, a déclaré le responsable. “Si quelqu’un veut faire pression sur l’Europe, c’est comme ça qu’il faut le faire.”

Par rapport au flux depuis la Libye, la route vers l’Italie depuis la Turquie est moins fréquentée : environ 17 000 migrants sont arrivés sur les côtes de la Calabre cette année. Mais les responsables de l’application des lois ici disent que cette route est cruciale, car elle montre à quel point la migration est difficile à supprimer. Il est apparu en réponse directe à la répression grecque – une pratique largement documentée, niée par les autorités grecques, dans laquelle les garde-côtes bloquent les navires de migrants, les ramènent dans les eaux internationales et sabotent parfois les moteurs de leurs bateaux. Les refoulements sont considérés comme une violation du droit international. La Grèce aurait repoussé des milliers de migrants au cours des deux dernières années.

Alors les migrants tentent une autre voie.

Depuis la Turquie, la route vers la Grèce prend quelques heures. Pour l’Italie, il faut cinq ou six jours, les passeurs facturant entre 8 000 et 12 000 dollars par personne, ce qui en fait la voie la plus chère vers l’Europe sans papiers.

Les passeurs affrètent ou volent des bateaux à moteur et des voiliers – des navires qui sont plus en état de naviguer que les fragiles canots quittant la Libye. Les bateaux sont débarrassés de leur mobilier intérieur et bondés de monde. Puis, se mêlant aux bateaux des vacanciers, ils traversent les mers Égée et Ionienne.

En raison de son coût, la route est connue comme une passerelle pour la classe moyenne ; les migrants les plus pauvres finissent par emprunter une route terrestre hors de Turquie à travers les Balkans, se heurtant à un labyrinthe de fermetures de frontières. Mais même la route relativement haut de gamme est encore précaire. À cette période de l’année, cela peut signifier passer près d’une semaine dans le froid. L’un des passagers arrivés récemment en Italie était un garçon de 10 jours. Il y a eu récemment plusieurs naufrages mortels de migrants près de la Grèce, bien que l’on ne sache pas quelle route ils empruntaient.

Le Washington Post a été témoin d’un débarquement en Calabre un matin récent, avec des migrants aidés pour la première fois à descendre de leur propre bateau – et à monter sur un navire des garde-côtes italiens – juste à l’extérieur du port.

Alors que le navire accostait, un responsable italien a tenté de déterminer les nationalités à bord – Iraniens et Afghans, lui a-t-on dit – et les employés d’une multitude d’agences ont mesuré la température corporelle, ont évanoui de l’eau et du jus et ont systématiquement pris des photos de tout le monde à bord, en leur donnant des numéros puis en les faisant monter dans un bus.

Un homme, portant un sweat à capuche de l’Université de Yale, a déclaré que sa tête lui tournait à cause du voyage. Une femme, qui a déclaré avoir travaillé à la banque centrale afghane avant la prise de pouvoir des talibans, a déclaré qu’ils étaient en mer depuis six jours.

Plusieurs policiers se sont tenus en retrait, observant le langage corporel, essayant de discerner qui parmi les nouveaux arrivants aurait pu servir de capitaine.

Les autorités italiennes ont arrêté des dizaines de capitaines de bateaux, dont, avant la guerre en Ukraine, une flopée d’Ukrainiens et de Russes. Mais les responsables disent que de nombreux groupes sont impliqués, pas un seul, ce qui rend plus difficile à contrecarrer.

“Il n’y a pas qu’un seul cerveau”, a déclaré Giuseppe Capoccia, le procureur en chef de la ville portuaire de Crotone. “C’est tout un phénomène.”

Le procureur de la ville voisine de Catanzaro, Nicola Gratteri, a déclaré que l’opération semble être soigneusement organisée par des groupes criminels, notant que les migrants arrivent infailliblement dans l’un des deux ports. “Ce n’est pas une question de chance”, a-t-il déclaré.

Contrairement aux Tunisiens et aux Égyptiens venant de Libye, ceux qui arrivent de Turquie — souvent des Syriens et des Afghans — ne veulent pas rester en Italie, préférant se déplacer vers le nord, principalement vers l’Allemagne. Mais les règles européennes stipulent que les demandeurs d’asile doivent passer par le processus dans le pays où ils atterrissent. Alors les Syriens et les Afghans choisissent de ne pas entamer le processus. Les autorités italiennes leur remettent un papier les obligeant à quitter l’Italie dans les sept jours. Puis ils continuent vers le nord.

“La police sait qu’elle ne quitte pas l’Europe”, a déclaré un travailleur humanitaire qui s’occupe des migrants à Crotone, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour décrire une question sensible.

Même avec le flux qui se déplace vers le nord, les pays méditerranéens d’Europe – l’Italie, la Grèce, l’Espagne, Malte et Chypre – disent qu’ils supportent un fardeau disproportionné de la migration. Et leurs griefs s’amplifient.

Pendant des années, les pays d’Europe du Nord ont résisté à l’idée d’établir des quotas de redistribution. En 2015, un plan de l’UE pour la relocalisation obligatoire de quelque 160 000 réfugiés s’est effondré au milieu de querelles avant même d’être mis en œuvre. Plus récemment, la France a élaboré un programme volontaire beaucoup plus restreint qui, selon les pays méditerranéens, présente des inconvénients évidents. L’accord met l’accent sur la redistribution des personnes ayant besoin d’une “protection internationale” – en d’autres termes, en excluant les scores de pays comme l’Égypte et la Tunisie.

Depuis cet accord, les pays européens ont montré leur capacité à se chamailler même sur les plus petites quantités de nouveaux arrivants. L’Italie et la France ont échangé des insultes le mois dernier lorsque l’Italie a refusé un navire de sauvetage caritatif avec 234 migrants à bord, puis a prématurément remercié la France de l’avoir accueilli. Et selon un document interne divulguées par l’organisme de surveillance des libertés civiles Statewatch, les pays ont été extrêmement lents à respecter leurs promesses de relocalisation.

La Belgique, citant une capacité surchargée, ne pense pas qu’elle commencera à accueillir 100 migrants avant 2023.

La Bulgarie dit préférer les citoyens syriens, « idéalement les familles ».

L’Irlande a reporté sa promesse initiale de 80 personnes.

Le document indique que seuls 1 000 transferts environ devraient avoir lieu cette année, en deçà des 3 000 espérés par l’UE – un nombre qui, en soi, ne représente qu’une infime partie du nombre total d’arrivées. (Une porte-parole de l’UE n’a pas abordé les détails de ce document. L’UE affirme que, jusqu’à présent, 207 personnes ont été transférées d’Italie vers la France, l’Allemagne et le Luxembourg.)

“Vous pouvez donc appeler le résultat une blague”, a déclaré Notis Mitarachi, ministre grec des migrations, dans une interview. Il a déclaré que tout programme devrait garantir la relocalisation d’un pourcentage fixe d’arrivées.

Pendant ce temps, dans ce qui est normalement l’une des périodes les plus lentes de l’année pour les arrivées par mer, les gens continuent de se présenter sur les côtes italiennes. Un jour de décembre, 882. Un autre jour, 317. Un autre, 708. Le pays est sur la bonne voie pour son mois de décembre le plus chargé depuis 2016.

Dans un camp pour demandeurs d’asile non loin du port de Calabre, un Égyptien de 38 ans a déclaré qu’il pensait que le phénomène faisait “boule de neige”. Dans son pays, dit-il, l’économie est en plein bouleversement. Même les personnes qui travaillent ne reçoivent pas nécessairement de chèques de paie. Il a deux enfants, a-t-il dit, et a estimé qu’il n’y avait pas d’autre choix que de partir seul et de chercher du travail à l’étranger.

« C’est mieux ici que là-bas », dit-il.