La forteresse de Louisbourg du Cap-Breton prend vie en Lego

La forteresse de Louisbourg a été célébrée dans des chansons, des livres et des peintures – et maintenant recréée dans toute sa splendeur en tant que chef-d’œuvre Lego.

Bien qu’il ne soit pas encore terminé, le modèle de 24 pieds de long contiendra environ 200 000 briques en plastique une fois terminé.

Bédard dit qu’à l’été 2024, son groupe prévoit d’amener la réplique à la Forteresse de Louisbourg pour une exposition publique. (Soumis par Jean Bédard)

L’idée de la miniature est venue du responsable du projet, Jean Bédard, qui a visité le lieu historique national du Cap-Breton en 2008.

“Moi et mon frère sommes allés à la forteresse pour le 250 anniversaire du deuxième siège de la forteresse”, a déclaré Bédard. “C’était juste magique avec tous les soldats britanniques et français, la forteresse elle-même et le brouillard.”

La forteresse actuelle de Louisbourg est la reconstitution d’un port de pêche français du XVIIIe siècle et d’une base militaire établie pendant une période de guerre entre la France et la Grande-Bretagne pour la maîtrise coloniale dans le nouveau monde. La chute de Louisbourg en 1758 marqua le début de la fin des colonies françaises en Amérique du Nord.

Le gouvernement fédéral a commencé à reconstruire le site historique dans les années 1960 et c’est maintenant une attraction touristique majeure au Cap-Breton.

Bédard a déclaré avoir commencé le projet de réplique en janvier 2020 et peu de temps après, une équipe a été constituée.

Les cinq personnes à l’origine du projet ont toutes cotisé pour couvrir son coût, estimé à environ 20 000 dollars.

L’une des dernières sections à terminer avant que la réplique ne se rende à une convention Lego à Chicago en 2023 est le Bastion du Roi, une ancienne clé de voûte de la puissance militaire française dans ce qui est aujourd’hui le Canada. (Soumis par Jean Bédard)

En plus de Bédard et de son frère Louis, l’équipe est aussi composée de Francis St-Germain, Francis Bibeau et Étienne Beaudoin.

“Nous essayons de le rendre aussi identique que possible aux bâtiments réels, mais d’une autre manière, nous devons en garder une taille raisonnable”, a déclaré Bédard,

“On ouvre un nouveau bloc sur le projet et on l’attribue à un membre. Donc le membre est responsable [for] construire ou reconstruire… il est donc très facile de faire du travail fractionné et de collaborer de cette façon.

Bédard a déclaré que la réplique correspond à l’échelle des mini-figurines de Lego qui sont réparties dans toute la scène.

Bédard dit que l’une des parties les plus difficiles du projet de modèle Louisbourg Lego consiste à assembler les toits délicats des bâtiments de la forteresse. (Soumis par Jean Bédard)

Jusqu’à présent, une grande partie du projet a été achevée, de ses grandes passerelles et passerelles à ses cours animées et ports d’expédition. Ce qu’il reste à construire, cependant, c’est ce que Bédard appelle le chef-d’œuvre de la forteresse – le Bastion du Roi – une clé de voûte de la puissance militaire française.

AJB Johnston, un historien qui a travaillé à la Forteresse de Louisbourg pendant 23 ans, s’est dit impressionné par la précision et les détails de la création Lego.

Johnston a écrit le livre Louisbourg : passé, présent et futur et croit que la réplique Lego pourrait susciter plus d’intérêt pour l’histoire de Louisbourg et ses batailles entre les Français et les Britanniques.

“C’est une fosse sans fin, ou un trésor sans fin”, a-t-il déclaré. “Louisbourg peut vous fasciner d’innombrables façons.”

Une fois terminé, le projet Louisbrick devrait coûter environ 20 000 $. (Soumis par Jean Bédard)

Une fois terminé, le projet « Louisbrick » sera présenté à la convention Lego 2023 connue sous le nom de Brickworld Chicago.

Après sa vitrine nord-américaine, Bédard a déclaré que la réplique serait amenée à la forteresse pour une exposition en 2024.

Et après cela, les pièces en plastique de la structure seront séparées afin que l’équipe puisse commencer à créer quelque chose de nouveau.