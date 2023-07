La forte vague de chaleur du Sud est alimentée par El Niño et un courant-jet ondulé

Le Sud n’est pas étranger à la chaleur, mais les températures et l’humidité mettent actuellement à l’épreuve même les habitants les plus robustes de Dixie alors que le temps chaud s’étend sur une troisième semaine.

La vague de chaleur le long de la côte du golfe, qui s’étend sur l’Arkansas, le Mississippi, la Louisiane, l’Oklahoma, le Nouveau-Mexique, le Texas et le Mexique, met à rude épreuve les limites des infrastructures et de la survie humaine.

Selon le National Weather Service, la chaleur extrême est le tueur numéro un lié aux conditions météorologiques aux États-Unis. La météo récente s’est déjà révélée dangereuse et mortelle dans des endroits comme le Texas, qui a établi un record de demande d’énergie cette semaine alors que des millions de personnes à travers l’État ont allumé des ventilateurs et des climatiseurs pour faire face à des températures à trois chiffres. La chaleur en Arkansas a suivi des tornades, des vents violents et de la grêle qui ont coupé l’électricité de 62 000 clients la semaine dernière.

️ ️Voici encore une autre façon de dire, « C’était chaud. » Nous avons eu des avertissements de chaleur excessive pendant deux semaines consécutives ! Nous avons battu plusieurs records de température élevée et avons des valeurs de point de rosée incroyablement élevées. #txwx #stxwx #C’est chaud pic.twitter.com/rfm4rPkfBO – NWS Corpus Christi (@NWSCorpus) 26 juin 2023

Le temps étouffant récent se distingue par son moment, sa sévérité et sa durée. Certaines parties de la Louisiane ont émis des avertissements de chaleur excessive plus tôt dans l’année qu’elles ne l’ont jamais fait auparavant.

Les températures de plus de 100 degrés sont fonction du temps estival normal en plus de modèles atmosphériques inhabituels et de cycles de température mondiaux s’alignant dans leurs phases chaudes. Le sud des États-Unis présente également des caractéristiques uniques qui améliorent la chaleur. Pendant ce temps, la planète dans son ensemble se réchauffe.

Les vagues de chaleur frappent également d’autres parties du monde, et de nombreux endroits ont déjà battu des records de température avant que l’été ne bat son plein. Certains des moteurs de ce temps vont se renforcer tout au long de l’année, donc 2023 est sur le point de devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée pour la planète.

Comment le jet stream alimente la chaleur extrême

Les vagues de chaleur sont généralement définies comme des températures soutenues supérieures au 95e centile pour une région. Cela signifie que les températures qui comptent comme une vague de chaleur sont plus basses en Alaska qu’en Arkansas. « Gardez à l’esprit qu’il fait toujours chaud dans le sud de la Louisiane en été », a déclaré Barry Keim, climatologue de l’État de Louisiane et professeur à la Louisiana State University, à Vox.

Les périodes de chaleur excessive suivent généralement une formule : un système à haute pression – où la pression atmosphérique au-dessus d’une zone augmente – crée une colonne d’air qui se réchauffe et se dessèche en descendant. Cela éloigne les nuages, permettant au soleil de réchauffer le sol sans obstruction, l’air descendant agissant comme un dôme chauffant maintenant l’air chaud en place pendant plusieurs jours.

Mais il existe plusieurs autres variables amplifiant cette formule en ce moment. L’un d’eux est le jet stream, ou plutôt les jet streams. Ce sont des bandes de courants d’air soufflant d’ouest en est à 275 miles par heure ou plus, avec des rafales de 4 à 8 miles au-dessus de la surface de la Terre. Ils forment généralement des cercles autour de la planète et agissent comme des frontières entre l’air chaud et l’air froid dans le ciel. Dans l’hémisphère nord, les principaux courants sont le jet polaire, qui enferme l’air froid au pôle Nord, et le jet subtropical, qui retient l’air équatorial chaud à distance. Cependant, les flux peuvent serpenter et se brouiller ensemble. « Si vous regardez un jour particulier, il n’est pas toujours clair qu’il y a deux flux distincts », a déclaré Rachel White, scientifique de l’atmosphère à l’Université de la Colombie-Britannique, à Vox.

Ces ondulations sont connues sous le nom d’ondes de Rossby. À l’heure actuelle, les courants-jets semblent suivre une piste de montagnes russes au-dessus de l’Amérique du Nord plutôt que des lignes droites et nettes. « C’est plus ‘vague’ que ‘jet’ en ce moment », a déclaré White.

En particulier, il semble y avoir un renflement vers le nord dans le courant-jet s’étendant sur le sud des États-Unis. Cela maintient un système à haute pression en place. « Lorsque ce schéma persiste dans la même région pendant plusieurs jours, c’est ainsi que vous obtenez une vague de chaleur », a déclaré Steve Seman, professeur assistant à l’Université d’État de Pennsylvanie.

Sur cette image satellite, vous pouvez voir une zone d’air clair au-dessus du sud des États-Unis, délimitée par une crête de nuages :

De l’autre côté de cette bosse, le temps est beaucoup plus frais, comme le montre cette carte des températures :

« Sous la crête, là où nous sommes, nous avons eu la chaleur. Donc, dans ce sens, le jet stream est responsable de notre temps, mais en même temps responsable du temps plus frais de chaque côté », a déclaré John Nielsen-Gammon, climatologue de l’État du Texas et professeur de sciences atmosphériques à la Texas A&M University. Voix. « Si nous avions juste eu une haute pression s’étendant sur tout le sud des États-Unis, nous n’aurions pas obtenu les températures élevées que nous avons vues, car la crête plus localisée produit un enfoncement plus fort de l’air et permet également la recirculation de l’air dans le sens des aiguilles d’une montre. »

Mais juste le long de cette crête, il y a beaucoup de temps exubérant. Le courant-jet impétueux peut attirer l’air et l’humidité vers le haut, alimentant les orages convectifs. « Ces zones ont été très actives avec des tempêtes : des tornades, des vents violents, des dommages causés par le vent et de la grêle ont eu lieu », a déclaré Keim. « Chaque endroit au sud de cette frontière se prélasse dans des niveaux de chaleur et d’humidité très élevés. »

Un autre facteur important ici est que le monde est dans un fort El Niño cette année. C’est la phase chaude du cycle de température de l’océan Pacifique, où la surface de la mer se réchauffe et commence à se propager le long de l’équateur. Cette eau plus chaude modifie à son tour les conditions météorologiques, apportant plus de pluie dans certaines régions, de la sécheresse dans d’autres et généralement plus de temps chaud dans le monde.

Dans le sud des États-Unis, El Niño rend généralement le courant-jet subtropical plus actif en hiver, apportant un temps plus frais et plus humide que la moyenne sur la côte du golfe. « Puisque cet El Niño a déjà commencé, ce jet subtropical que nous savons est normalement hyperactif en hiver, nous voyons en fait cette hyperactivité se produire en été alors que normalement nous ne le remarquons même pas. [it] », a déclaré Keim.

De manière déroutante, les jets vacillants peuvent également induire l’effet inverse. Plutôt que de laisser l’air chaud empiéter vers le nord, les vagues peuvent laisser l’air froid dériver vers le sud. En 2021, les vagues du courant-jet polaire ont déversé de l’air froid de l’Arctique au-dessus des États-Unis, entraînant une vague de froid au Texas. « C’est en quelque sorte le revers de la médaille », a déclaré White.

Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment les courants-jets ont changé au fil du temps, et ils ne sont pas tous d’accord sur le fait que le changement climatique joue un rôle. « C’est la question à un million de dollars », a déclaré White. « Mon point de vue est qu’il n’y a pas de consensus scientifique fort. »

Un mécanisme proposé est que l’Arctique se réchauffe jusqu’à quatre fois plus vite que le reste de la planète, et que le gradient de température entre le pôle Nord et les régions plus au sud devient moins profond, le courant-jet polaire devient plus ondulant. Mais le chaos ordinaire de la météo peut également induire ces ondes, et comme une grande partie de notre compréhension des courants-jets est tirée des satellites, il n’y a pas un très long enregistrement d’observations historiques avec lesquelles comparer. « Le jury est toujours sur ce point, je pense », a déclaré Seman.

Les eaux chaudes signifient de l’air chaud et collant

L’humidité élevée est l’un des autres aspects remarquables de la vague de chaleur dans le Sud. Les météorologues suivent la combinaison de chaleur et d’humidité avec l’indice de chaleur, qui reflète la sensation du temps sur le corps humain et la difficulté à se rafraîchir en transpirant. Lorsque l’indice de chaleur devient trop élevé, le temps peut rapidement devenir dangereux pour de nombreuses personnes.

Les Gulf Coasters connaissent bien sûr bien l’humidité, mais il existe également des facteurs qui rendent la période d’humidité actuelle inhabituelle.

L’océan Atlantique connaît des températures record cette année, contribuant à réchauffer l’eau du golfe du Mexique. Et depuis les années 1970, le golfe se réchauffe environ deux fois plus vite que le reste des océans du monde. L’eau chaude retient moins d’oxygène, ce qui peut étouffer les poissons. Les températures élevées dans le golfe du Mexique ont déjà été accusées d’avoir tué des poissons au Texas cette année.

L’eau plus chaude s’évapore également plus facilement. « Cette » pompe « au large du golfe du Mexique devient encore plus forte, augmentant les niveaux d’humidité », a déclaré Keim. « En vertu de cela, nos valeurs d’indice de chaleur … montent à 113 [degrees Fahrenheit]. Nous entrons dans une fourchette très dangereuse.

Plus à l’intérieur des terres, l’air chaud puise l’eau du sol et de la végétation. « Nous voyons déjà certaines cultures commencer à flétrir à cause de la chaleur et du manque d’humidité », a déclaré Nielsen-Gammon.

La vague de chaleur ne se manifeste pas seulement à l’extrémité supérieure de la plage de température ; il fait également monter les températures minimales afin qu’il reste chaud pendant la nuit et jusqu’au petit matin. Lorsque les températures persistent dans les années 90 après le coucher du soleil, les gens sont peu soulagés de la chaleur. Il peut perturber les habitudes de sommeil et aggraver les problèmes de santé sous-jacents.

Vous tous, nous avons juste besoin de passer le lendemain ou 2 et puis ce sera un peu moins oppressant. Mais aujourd’hui, il fait encore dangereusement chaud. Voici un aperçu des valeurs de l’indice de chaleur à 10 h 15 HAC. Buvez plus d’eau que vous pensez en avoir besoin et faites des pauses fréquentes à l’ombre ou dans la climatisation. pic.twitter.com/bHx2gGFKCE – NWS Nouvelle-Orléans (@NWSNewOrleans) 30 juin 2023

« Il peut y avoir plus de danger qu’un événement de chaleur typique, en raison de la longévité des creux nocturnes presque records ou record et des lectures d’indice de chaleur élevées », a rapporté vendredi le Centre de prévision météorologique du Service météorologique national. Les vagues de chaleur qui surviennent plus tôt dans la saison ont tendance à être plus mortelles parce que les gens sont moins acclimatés au temps chaud. Les personnes âgées, les personnes ayant des problèmes de santé préexistants et les personnes n’ayant pas accès au refroidissement, comme celles qui se trouvent dans les prisons, font face à des risques particulièrement élevés dus aux températures élevées.

Ces effets sont encore renforcés dans des villes denses comme Houston et la Nouvelle-Orléans où l’asphalte et le béton absorbent le soleil, créant des îlots de chaleur qui deviennent plus chauds que leur environnement rural.

En plus de tout cela, le climat change. Les températures moyennes augmentent, augmentant la probabilité et la gravité des vagues de chaleur dans une grande partie du monde. « Le changement climatique occupe une place importante et pèse sur tout cela », a déclaré Keim.

La vague de chaleur dans le Sud pourrait éclater au cours de la semaine prochaine, mais elle prépare le terrain pour un temps encore plus torride. La vague de chaleur actuelle « augmentera probablement encore les risques de températures chaudes car elle accélère l’assèchement normal des sols qui se produit à travers le Texas en juin, juillet et août », a déclaré Nielsen-Gammon. Buvez donc beaucoup d’eau, restez à l’ombre et faites des pauses fréquentes pour vous préparer à la chaleur qui vous attend.