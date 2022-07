La forte croissance des salaires et de l’emploi maintient la Fed sur la bonne voie pour une forte augmentation des taux

Alors que la Fed vise des hausses de prix de 2% en moyenne, l’inflation est bien supérieure à cela depuis plus d’un an. L’indice des dépenses personnelles de consommation hors prix des aliments et de l’énergie, que la Fed surveille pour avoir une idée des tendances sous-jacentes de l’inflation, a grimpé de 4,7 % au cours de l’année jusqu’en mai.

Et c’est la moins dramatique des principales mesures d’inflation. Les prix ont grimpé de 8,6% au cours de l’année jusqu’en mai, mesurés par l’indice des prix à la consommation – soutenus par de fortes augmentations des coûts de l’épicerie et de l’essence – et le chiffre de juin, qui devrait être publié la semaine prochaine, pourrait montrer une nouvelle augmentation.

Les banquiers centraux craignent de plus en plus que ces chiffres d’inflation élevés ne se répercutent sur les attentes d’inflation des consommateurs, rendant les gains de prix encore plus difficiles à éradiquer. Une fois que les travailleurs et les entreprises commenceront à croire que les prix grimperont rapidement d’année en année, ils pourraient changer leur comportement – demander des augmentations de salaire plus importantes et instituer des augmentations de coûts plus régulières – de manière à faire de l’inflation une caractéristique plus permanente de l’économie américaine.

De nombreux responsables lors de la réunion de juin du comité de définition des politiques de la Fed “ont estimé qu’un risque important auquel le comité était désormais confronté était qu’une inflation élevée pourrait s’enraciner si le public commençait à remettre en question la détermination du comité à ajuster l’orientation de la politique comme il se doit, » selon le procès-verbal publié mercredi.

Si la Fed augmente ses taux de 0,75 point de pourcentage ce mois-ci, cela ramènerait les taux d’intérêt dans une fourchette de 2,25 à 2,5 %. Les banquiers centraux ont signalé qu’ils augmenteraient probablement les coûts d’emprunt d’un autre point de pourcentage d’ici la fin de l’année.