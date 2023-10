La forte croissance de l’emploi aux États-Unis alimente les attentes d’une hausse des taux

Le secteur des loisirs et de l’hôtellerie a créé à lui seul 96 000 emplois en septembre, soit un gain supérieur au gain mensuel moyen, l’emploi dans les services de restauration et les bars ayant augmenté de 61 000 au cours du mois et revenant aux niveaux d’avant la pandémie.

L’objectif de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, compris entre 5,25 % et 5,5 %, est le niveau le plus élevé depuis plus de deux décennies. La banque a augmenté les coûts d’emprunt de près de zéro en mars 2022 dans le but de maîtriser la hausse des prix.