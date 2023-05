La forte baisse du pétrole a surpris les marchés. Mais certains commerçants voient maintenant un plancher pour les prix

Vue aérienne de la plate-forme élévatrice pétrolière et gazière au chantier pour l’entretien avec de nombreux navires à Singapour. Les prix du pétrole ont connu trois baisses hebdomadaires consécutives la semaine dernière, marquant la plus longue série de pertes cette année.

La récente chute des prix du pétrole commence à toucher le fond, selon les analystes qui prédisent qu’une reprise plus importante au cours des prochains trimestres est dans les cartes.

Les prix du pétrole ont connu leur troisième baisse hebdomadaire consécutive la semaine dernière, marquant la plus longue série de pertes cette année. Cependant, cela pourrait bientôt arriver, selon certains observateurs du marché.

« Maintenant, on a vraiment l’impression qu’ils sont au plus bas – il y a plusieurs signes de cela », a déclaré Ed Morse, responsable mondial de la recherche sur les matières premières chez Citi.

« Les stocks se sont beaucoup accumulés au cours des premier et deuxième mois de l’année, puis ils se sont détachés. Cela fait donc partie de la détermination que c’est au plus bas. »

Il a ajouté que les marchés sont actuellement confrontés à l’impact des récentes réductions de production de l’OPEP+ et que le monde entre dans une saison de demande plus élevée. Le mois dernier, le cartel pétrolier a annoncé qu’il réduisait sa production de 1,16 million de barils par jour. Les réductions sont entrées en vigueur en mai et se poursuivront jusqu’à la fin de 2023. Les baisses de production ont incité certains analystes à avertir que les prix pourraient grimper à trois chiffres, ce qui ne s’est pas concrétisé.

« Nous envisageons plus positivement les deuxième et troisième trimestres que ce qui s’est passé au premier trimestre », a déclaré Morse.

La société de services financiers ANZ estime également que la crise du pétrole pourrait bientôt toucher le fond, la demande mondiale de pétrole devant augmenter de 2 millions de barils par jour, ce qui maintiendra le marché sous-approvisionné tout au long de 2023.