La forte baisse des taux hypothécaires ne stimule pas la demande

Le volume des demandes de prêts hypothécaires a augmenté de 2,7 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association. Un ajustement supplémentaire a été effectué pour le congé de la Journée des anciens combattants.

La petite augmentation fait suite à un rapport du gouvernement la semaine dernière montrant que l’inflation pourrait commencer à se calmer. Cela, à son tour, a fait plonger les rendements obligataires et les taux hypothécaires avec eux. Jeudi a vu la plus forte baisse en une journée du taux moyen du prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans depuis le début de la tenue de registres quotidiens en 2009.

En moyenne hebdomadaire, le taux des prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 7,14 % à 6,9 %, les points passant de 0,77 à 0,56 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec un 20% d’acompte.

Sur une base quotidienne, le taux jeudi à lui seul a chuté de 60 points de base, selon une enquête distincte de Mortgage News Daily.

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier ont chuté de 2 % pour la semaine et étaient de 88 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an. La baisse des taux est intervenue vers la fin de la semaine, et vendredi était un jour férié fédéral, la Journée des anciens combattants, il est donc possible que la demande de refinancement n’ait pas encore pleinement réagi à la baisse des taux.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison, qui ne réagissent généralement pas rapidement aux changements de taux d’intérêt, ont augmenté de 4 % pour la semaine et étaient de 46 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an.

“Les demandes d’achat ont augmenté pour tous les types de prêts, et le prêt d’achat moyen a chuté à son plus petit montant depuis janvier 2021”, a déclaré Joel Kan, économiste à la Mortgage Bankers Association.

La taille des prêts peut également chuter en raison de la chute des prix des maisons ou potentiellement d’un plus grand nombre de primo-accédants qui reviennent sur le marché au niveau d’entrée.

Les taux hypothécaires n’ont pas beaucoup bougé au début de la semaine, mais le rendement aux États-Unis Trésorerie à 10 ans a chuté mardi, le premier matin après une lecture mensuelle sur les prix à la production américains a augmenté à un rythme légèrement plus lent que prévu.

Ils ont encore chuté plus tard, atteignant un creux de près de six semaines, après que la nouvelle a éclaté que des missiles avaient frappé la Pologne, tuant deux personnes. Cela a fait craindre un risque politique accru dans la région déjà déchirée par la guerre. Les taux hypothécaires suivent à peu près le rendement du Trésor à 10 ans.