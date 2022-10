La formule effrayante d’un scientifique pour prédire une guerre nucléaire révèle des chances terrifiantes que le monde se dirige vers la troisième guerre mondiale

Les chances d’une guerre mondiale nucléaire apocalyptique sont maintenant aussi faibles que six contre un au milieu de l’escalade des tensions avec la Russie, a averti un scientifique de haut niveau.

Alors que l’invasion vouée à l’échec de l’Ukraine par le tyran fou Poutine continue de stagner, un scientifique suédois a affirmé que les chances qu’il décide d’appuyer sur le bouton nucléaire sont désormais les mêmes que de perdre une partie de roulette russe.

Un expert a donné les chances d’un armageddon nucléaire à six contre un Crédit : Getty

Il est peu probable que Vladimir Poutine accepte de se rendre car il “sera renversé” Crédit : AP

Il est également peu probable que l’Occident accepte les annexions du territoire ukrainien par la Russie Crédit : AP

Vlad a annoncé son “opération militaire spéciale” en Ukraine le 24 février, prédisant avec confiance que son armée traverserait le pays pour atteindre la capitale Kyiv en seulement trois jours.

Mais la détermination de l’Ukraine a tenu et maintenant, près de huit mois plus tard, le président Volodymyr Zelensky est toujours au pouvoir.

Pour cette raison, avertissent les experts, le Kremlin est susceptible de jeter encore plus de prudence aux vents alors que les espoirs d’un changement de régime à Kyiv s’estompent.

L’utilisation d’armes nucléaires tactiques (TNW) dans la guerre n’atteindra pas les objectifs de Poutine, mais pourrait être un dernier coup de dés du dictateur fou.

Selon la doctrine militaire russe, l’annexion de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia par la Russie ouvre la voie à Poutine pour utiliser les TNW.

En vertu des lois autoproclamées du Kremlin, il peut utiliser une bombe nucléaire pour frapper n’importe où considéré comme son propre territoire.

Maintenant, le scientifique suédois Max Tegmark, qui dirige le Future of Life Institute, a défini ce qu’il considère comme les chances d’une guerre nucléaire totale.

Dans des conclusions alarmantes, il affirme que la probabilité d’une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis est d’environ une sur six, soit un peu moins de 17 %.

Ses calculs sont tous basés sur les probabilités de survenance de certains événements.

La recherche affirme que la victoire de la Russie entraînerait une situation dite ” au Kosovo “, dans laquelle les régions dissidentes ” pro-russes ” d’Ukraine resteraient indépendantes de Kyiv.

Ce résultat, évoquant la « rupture » du Kosovo avec la Serbie, serait inacceptable pour l’Ukraine.

En revanche, une victoire totale de l’Ukraine conduirait à un scénario dit “vietnamien”, similaire à la déroute des Américains par les Viet Cong dans les années 1960, et serait une humiliation pour Moscou.

Pour cette raison, affirme Tegmark, il est plus probable qu’aucune des parties ne cède et que le conflit s’intensifie, par des attaques terroristes, la mobilisation et le chantage nucléaire.

Mais parce que la Russie ne peut pas rivaliser avec les États-Unis et l’Europe à long terme, elle aurait recours à une “escalade qualitative”, comme l’ont montré les frappes massives de missiles du 10 octobre.

Je trouve extrêmement improbable (moins de 10%) que Poutine accepte le scénario “Vietnam” sans utiliser d’abord des armes nucléaires Max Tegmark

Le résultat le plus extrême d’une telle escalade serait l’utilisation d’armes nucléaires.

Tegmark affirme que l’annexion par la Russie des territoires ukrainiens et la tentative d’entamer des négociations sont un moyen d’essayer de saisir toute forme de “victoire” dans le conflit.

Il a déclaré que Poutine se tournerait probablement vers son arsenal de plus de 6 000 armes nucléaires avant de se rendre complètement car tout signe de faiblesse verrait son régime renversé.

“Je trouve qu’il est extrêmement improbable (moins de 10%) que Poutine accepte le scénario du ‘Vietnam’ sans utiliser d’abord des armes nucléaires, car cela conduirait presque certainement à son renversement, son emprisonnement ou son assassinat”, a-t-il écrit.

“D’un autre côté, je considère aussi qu’il est extrêmement improbable (moins de 10%) que l’Occident accepte le scénario ‘Kosovo'”.

Cela laisse beaucoup plus de chances que la guerre atteigne une forme d’impasse ou que la Russie arme nucléaire l’Ukraine.

Nous verrons probablement de nouvelles frappes russes brutales sur des cibles civiles ukrainiennes Crédit : EPA

Poutine avait initialement l’intention de renverser le président Zelensky en seulement trois jours Crédit : AFP

La Russie pourrait recourir aux armes nucléaires comme dernier coup de dés Crédit : AP

Tegmark énumère les trois scénarios de « désescalade » comme une « paix durable », comme celle entre la Finlande et la Russie ; ” Guerre gelée “, comme on le voit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud après la fin de la guerre de Corée ; et la “guerre qui couve”, comme l’instabilité persistante en Libye.

Compte tenu de la réticence de l’Occident à faire des compromis avec Poutine et des faibles chances du Kremlin d’accepter un scénario “Vietnam”, Tegmark prévient que la probabilité que la Russie utilise des armes nucléaires en Ukraine atteint désormais 30 %.

Si la Russie arme nucléaire l’Ukraine, Tegmark estime qu’il y a 80 % de chances d’une réponse forte, mais cruciale non nucléaire de l’OTAN.

Cela pourrait inclure le naufrage de la flotte russe de la mer Noire.

“Il est difficile d’imaginer que la Russie ne considérerait pas cela (les frappes de l’OTAN sur le territoire russe) comme une déclaration de guerre”, a-t-il poursuivi.

“Le scénario le plus probable (70%) que je vois après cela est une tentative de frappe russe de représailles suivie d’une escalade rapide des deux côtés.

“Ce chiffre est basé sur la longue histoire mondiale de gestion des armes nucléaires – les États-Unis et la Russie sont beaucoup moins compétents pour la désescalade que pour l’escalade.”

Tegmark affirme donc qu’un tel scénario pourrait conduire à un armageddon nucléaire total.

Sinon, il y a 30 % de chances que les deux parties soient obligées de revenir à des solutions intermédiaires telles que les scénarios « Kosovo/Vietnam ».

Cela survient alors que les experts avertissent qu’une guerre nucléaire mettant fin au monde avec Poutine pourrait anéantir cinq milliards de personnes et bloquer le soleil pour les années à venir, déclenchant des mauvaises récoltes apocalyptiques.

Les analystes de la défense ont affirmé que le Royaume-Uni n’était “terriblement pas préparé” à une guerre nucléaire, avec des appels à la distribution de comprimés d’iode aux familles et à la formation d’un corps de défense nationale.

Pendant ce temps, ce sont les signes effrayants que Poutine pourrait préparer pour une frappe nucléaire sur l’Ukraine.

Et les croyants ont affirmé que le mystique français du XVIe siècle Nostradamus avait prédit qu’une troisième guerre mondiale dévastatrice aurait lieu en 2023.