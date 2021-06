La formule du taux d’épargne vous indiquera si vous êtes sur la bonne voie pour prendre une retraite anticipée

Cette histoire fait partie de la série CNBC Make It’s One-Minute Money Hacks, qui fournit des trucs et astuces simples et simples pour vous aider à comprendre vos finances et à prendre le contrôle de votre argent.

Si vous avez un objectif important en tête, comme acheter une maison ou prendre une retraite anticipée, vous devez bien comprendre où va votre argent, y compris combien vous économisez réellement.

Un moyen simple de déterminer combien de votre argent peut être consacré à la création de richesse est de calculer votre taux d’épargne, qui est le pourcentage de votre revenu que vous conservez chaque mois, par rapport au montant que vous dépensez.

Il vous montre quelle part de votre revenu il vous reste après les dépenses, c’est-à-dire l’argent que vous pourriez mettre au travail.

Mais avant de pouvoir calculer votre taux d’épargne, vous devrez rassembler quelques chiffres.

Tout d’abord, déterminez le montant que vous rapportez chaque mois, y compris votre salaire net de tout travail à temps plein ou à temps partiel, ainsi que tout argent supplémentaire que vous gagnez grâce à des concerts parallèles.

Ensuite, déterminez combien vous dépensez. Cela devrait inclure toutes les dépenses qui ne sont pas automatiquement déduites de votre chèque de paie, telles que vos versements hypothécaires et vos prêts étudiants. Vous devez également inclure toutes les dépenses discrétionnaires, telles que les repas au restaurant, les voyages et les services de streaming.

Maintenant, vous pouvez le brancher sur la formule du taux d’épargne. Voici les étapes :

Soustrayez vos dépenses de vos revenus. Divisez ce nombre par votre revenu. Multipliez par 100.

Supposons que vous gagnez 3 000 $ par mois avec votre 9-5, 500 $ avec votre autre concert et que vos dépenses s’élèvent à 2 500 $.

Votre revenu total — 3 500 $ — moins vos dépenses s’élève à 1 000 $. Lorsque vous divisez cela par 3 500 $, vous obtenez 0,2857.

Multipliez cela par 100 et votre taux d’épargne est d’environ 28,6 %.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une version simplifiée de ce calcul. Si vous cotisez à un fonds de retraite avant impôt, gagnez une contrepartie employeur ou si vous comptez déjà d’autres économies dans vos dépenses mensuelles, vous devrez également en tenir compte.

Si vous gagnez une correspondance avec l’employeur, par exemple, vous pouvez ajouter ce montant à votre revenu mensuel puisqu’il fait partie de la rémunération que vous recevez de votre employeur. Vous pouvez également ajouter à votre revenu toutes les cotisations avant impôts que vous versez à un compte de retraite si vous voulez voir le montant total que vous épargnez, plutôt que simplement le montant de votre salaire net qui vous reste après avoir couvert vos frais mensuels.

Il peut également être utile de utiliser une calculatrice en ligne qui fait le calcul pour vous.

Savoir combien vous économisez actuellement vous donne un point de départ pour calculer à quel point vous êtes sur le point d’atteindre certains objectifs et combien de temps il vous faudra pour les atteindre. Si vous envisagez de mettre de côté suffisamment d’argent pour prendre votre retraite au cours des 20 prochaines années, vous pouvez estimer le montant dont vous disposerez en fonction de votre taux d’épargne actuel et comprendre s’il s’agit réellement d’un objectif raisonnable.

Vous pouvez également vous rendre compte que vous dépensez vos revenus plus rapidement que vous ne le souhaiteriez. Si tel est le cas, vous voudrez peut-être chercher des moyens de réduire vos dépenses.

Gardez à l’esprit que lorsque vos revenus ou vos dépenses fluctuent, votre taux d’épargne le fera également. Cela vaut la peine de recalculer chaque fois que vous gagnez une augmentation ou que vous ajustez votre budget pour vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

Vérifier: Rencontrez le millénaire d’âge moyen : propriétaire, endetté et 40 ans

Plus de cette série :