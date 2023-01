La formule derrière le succès instantané de Sonny Dykes à TCU

Michel Cohen Écrivain de football universitaire et de basketball universitaire

Quelques jours après que Texas Christian ait surpris le Michigan au Fiesta Bowl, l’entraîneur-chef de football de Louisiana-Monroe, Terry Bowden, a convoqué une réunion du personnel alors que ses assistants revenaient de leurs vacances. Il a demandé à ses entraîneurs de comparer les programmes en analysant le nombre de joueurs de la NFL que chaque équipe produit généralement, tout le monde dans la salle étant conscient de l’énorme avantage des Wolverines dans cette catégorie.

En tant que programme le plus gagnant de l’histoire du football universitaire, le Michigan se classe au cinquième rang de tous les temps avec 387 joueurs repêchés et compte 43 anciens sur les listes de la NFL cette saison. Les Horned Frogs se classent au 44e rang de tous les temps avec 204 joueurs repêchés et ne comptent que 21 anciens élèves dispersés dans la ligue.

Pourtant, lorsque ces écoles se sont emmêlées lors de la première demi-finale des éliminatoires de football universitaire de cette année, les outsiders parvenus de Fort Worth ont construit des avances de 18 points en première mi-temps et de 19 points en seconde pour étourdir le Michigan, 51-45, et décrocher une place dans le match de championnat national contre la Géorgie lundi soir. La performance de l’équipe de l’entraîneur-chef Sonny Dykes a trouvé un écho chez Bowden alors qu’il entame sa troisième saison à l’ULM.

“C’est un peu comme les échecs”, a déclaré Bowden dans une interview avec FOX Sports. “Certains gars peuvent déplacer les pièces mieux que d’autres, et c’est juste un fait. Je sais que vous gagnez d’abord avec les joueurs, mais comme aux échecs, certaines personnes peuvent déplacer les pièces mieux que d’autres. Je pense que c’est ce que Sonny Dykes a fait. .”

TCU contre Géorgie : David contre Goliath ?

La perspicacité de Bowden a du poids en raison de l’endroit où il s’est retrouvé il y a de nombreuses années et de nombreux emplois, en 1993, en tant que fils d’un entraîneur de premier plan naviguant une première saison invaincue. Il a été introduit dans la profession par son père, le regretté Bobby Bowden, qui a remporté deux championnats nationaux et 12 titres de conférence à Florida State, et a rapidement grimpé vers l’échelon supérieur du sport en remportant ses 20 premiers matchs à Auburn en tant que plus jeune entraîneur du pays.

Les parallèles entre Bowden et Dykes, dont le propre père, Spike Dykes, était une légende de l’entraînement au lycée avant de guider Texas Tech vers six bols en 13 ans, sont frappants. Dykes a remporté ses 12 premiers matchs à TCU pour assurer la première apparition du programme CFP et maintenant, après avoir vaincu le Michigan dans un thriller, il est venu à un match du deuxième titre national reconnu dans l’histoire de l’école et le premier depuis 1938.

Bowden a remporté six titres différents d’entraîneur de l’année en 1993, et Dykes l’a égalé cette saison.

“Honnêtement”, a déclaré Dykes lors d’une conférence de presse avant le Fiesta Bowl, “c’était un peu flou. Vous obtenez un emploi quelque part, la première année est toujours un peu folle. Il y a tellement de choses qui doivent être fait, du recrutement à l’embauche du personnel en passant par la découverte de votre équipe actuelle. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour la réflexion.”

Depuis le moment où Dykes a été embauché le 29 novembre 2021, après un peu plus de quatre saisons à Southern Methodist jusqu’au début du camp d’automne de TCU, les efforts de recrutement ont été menés sur trois fronts différents. Dykes et son équipe ont travaillé à la finalisation de la classe de recrutement de 2022 en mélangeant 14 étudiants de première année entrants – dont 10 étaient des prospects dans l’État – avec 14 ajouts du portail de transfert, où les Horned Frogs ont décroché d’éventuels partants du Texas (l’ailier rapproché Jared Wiley), Navy (linebacker Johnny Hodges), Colorado (safety Mark Perry), SMU (centre Alan Ali) et même l’équipe de Bowden à Louisiana-Monroe (cornerback Josh Newton). Dans l’ensemble, la classe s’est classée 28e au niveau national et troisième du Big 12 derrière le Texas et l’Oklahoma, qui partent tous deux pour la Conférence du Sud-Est en 2025.

Le troisième volet du recrutement de Dykes s’est concentré sur la rétention des joueurs qu’il a hérités de l’ancien entraîneur Gary Patterson, dont la course de 22 ans comprenait 11 saisons avec des victoires à deux chiffres, trois matchs du BCS ou du New Year’s Six Bowl et une victoire du Rose Bowl tout en guidant le Horned Grenouilles à travers quatre ligues différentes. Dix-sept joueurs ont choisi de quitter le programme après la démission de Patterson après un début de campagne 2021 3-5, mais Dykes et son équipe ont retenu un grand nombre de vétérans qui croyaient simultanément en sa vision et voulaient terminer leurs carrières respectives à Fort Worth :

– Le demi de coin senior Tre’Vius Hodges-Tomlinson a remporté le prix Thorpe décerné au meilleur demi défensif du pays.

– Le demi-arrière principal Emari Demercado s’est précipité pour 150 verges et un touché contre le Michigan après que le partant Kendre Miller soit parti avec une blessure.

– Le secondeur senior Dee Winters a retourné une interception pour un touché dans le Fiesta Bowl.

– Le joueur de ligne offensive senior Steve Avila est devenu un consensus All-American.

– Le quart-arrière senior Max Duggan, le héros incontesté de l’équipe de cette année, n’a jamais envisagé de transférer malgré la perte du poste de départ au camp d’automne et a fini deuxième lors du vote pour le trophée Heisman.

Le succès de TCU après avoir remporté le portail de transfert

“Vous n’allez pas là-dedans et vous vous débarrassez simplement de tous les joueurs des autres gars et dites à tous vos fans:” Il ne m’a laissé personne “”, a déclaré Bowden. “Je veux dire, c’est la chose la plus importante qu’un entraîneur fait qui ne sait vraiment pas ce qu’il fait ou qui n’a pas confiance qu’il est le gars. Il y va, il dit à tous ceux qui veulent écouter, ‘Ils ne m’ont rien laissé’, et ils se débarrassent des joueurs ou ils mettent au banc des joueurs qui ne sont pas les leurs pour prouver que c’est ce qu’ils vont faire. Vous feriez mieux d’apprendre à prendre les joueurs qui sont là et à tirer le meilleur parti de ceux que vous avez si tu veux passer une bonne première année.”

Les questions sur comment et quand Dykes a convaincu l’équipe sont devenues un incontournable des séances médiatiques de TCU pendant la préparation du Fiesta Bowl, et c’était précisément le genre de choses que Bowden a surveillées au cours de sa première année à Auburn après l’ancien entraîneur et directeur sportif Pat Dye a démissionné à la suite d’une enquête de la NCAA. Bowden se souvient avoir écouté les interviews que ses joueurs ont données après les entraînements ou les matchs pour voir si leurs réponses faisaient écho aux messages qu’il essayait de faire passer lors des réunions d’équipe. Il y avait une corrélation directe entre le nombre de matchs remportés par les Tigers et la fréquence à laquelle les joueurs invoquaient les mots à la mode de Bowden.

Avila, le garde gauche hors pair qui n’a pas autorisé de limogeage toute la saison, a déclaré aux journalistes que l’arrivée de Dykes avait été accueillie avec un goût amer parmi les vétérans toujours fidèles à Patterson et au personnel qui les a recrutés. Il leur a fallu une semaine ou deux pour accepter Dykes comme un véritable entraîneur de joueurs et apprécier sa vision de la façon de retravailler un programme qui était parmi les meilleurs du pays pendant le pic de Patterson, mais qui avait remporté plus de sept matchs une seule fois depuis 2017. Le fait que les Horned Frogs se soient débarrassés du Colorado, 38-13, lors du premier match de la saison, malgré la perte du quart partant Chandler Morris sur blessure, a cimenté la confiance de l’équipe en son nouveau chef.

“Nous avons examiné tout ce que nous avons traversé, et après avoir gagné, je me suis dit, mec, nous allons être très bons”, a déclaré Avila avant le Fiesta Bowl. “Nous avons traversé beaucoup de choses et comment nous nous sommes comportés – les choses ne se sont pas bien passées lors du premier match, il y a eu des moments (quand c’était risqué). C’est ainsi que nous avons rebondi. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé le changement de de l’année dernière à cette année. Cela m’a excité. Je suis content que tout cela ait porté ses fruits.”

Les victoires se sont accumulées de façon palpitante : une fusillade 42-34 contre l’ancienne équipe de Dykes de SMU ; quatre victoires consécutives contre des adversaires classés pour lancer le classement en octobre ; un triomphe courageux d’un score sur le Texas n ° 17 à Austin; un shellacking 62-14 de l’Iowa State lors de la finale de la saison régulière pour gagner une place dans le CFP indépendamment de ce qui s’est passé dans le match pour le titre des Big 12, même s’ils ne le savaient pas à l’époque.

Il est rare pour un entraîneur d’avoir un tel succès lors de sa première saison avec un programme, et encore moins de réunir suffisamment de pièces pour remporter un championnat. Si Dykes est capable de réussir, il ne sera que le quatrième à le faire, rejoignant Larry Coker (2001) et Dennis Erickson (1989) à Miami, et Bennie Oosterbaan (1948) au Michigan.

Mais même s’il échoue contre la Géorgie lundi, il y a déjà des signes d’élan vers la construction de quelque chose de grand, et le recrutement a commencé à s’accélérer à un niveau jamais vu par les Horned Frogs depuis plus de 20 ans. Leur classe de recrutement 2023 comprend six lycéens classés parmi les 360 meilleurs espoirs du 247Sports Composite, ainsi que le troisième joueur universitaire junior du pays. Ils ont également ajouté cinq autres transferts – qui proviennent tous de la SEC ; dont trois venaient de l’Alabama – pour compiler la 18e meilleure classe de recrutement du pays. Aucune classe TCU n’a été aussi bien classée depuis que 247Sports a commencé à compiler des données en 1999.

“Je pense que cela va changer la donne”, a déclaré Dykes lorsqu’on lui a demandé quel type d’impact le fait de jouer dans le CFP peut avoir sur le recrutement. “Il y a déjà un haut niveau d’intérêt de la part de très bons joueurs à travers le Texas et à travers le pays, et je pense que cela ne fera que renforcer notre capacité à recruter certains des meilleurs joueurs de football du pays.”

L’équipe de Bowden a couronné une saison 11-0 en battant le n ° 11 de l’Alabama, mais n’était pas éligible à la fois pour le match pour le titre de la SEC et pour le match pour le titre national en raison d’une interdiction d’après-saison découlant de l’enquête de la NCAA. Auburn était la seule équipe invaincue dans le football universitaire cette année-là, mais a terminé quatrième du dernier sondage de l’Associated Press alors que l’État de Floride, entraîné par le père de Bowden, a été couronné champion. La séquence de victoires de Bowden a atteint 20 matchs lorsque les Tigers ont commencé l’année suivante 9-0, mais cela n’a jamais empêché Bobby Bowden de taquiner son fils en lui rappelant: “Terry, tu n’es même pas le meilleur entraîneur de ta propre famille.”

Pourtant, toutes ces victoires en 1993-94 ont insufflé au programme de Bowden le même coup de pouce de recrutement que Dykes connaît actuellement à TCU. Soudain, Bowden pouvait se frayer un chemin en Floride et rivaliser avec son père pour certains des meilleurs joueurs de lycée du pays à un moment où les victoires équivalaient à recruter de la monnaie bien avant l’aube de Name, Image and Likeness.

“Nous avons commencé à recruter des joueurs grâce à notre succès”, a déclaré Bowden, “et puis vous commencez à gagner encore plus.”

Il y a un argument à faire valoir que Dykes et les Horned Frogs sont bien placés pour maintenir le genre de succès qu’ils ont connu cette saison, peu importe ce qui se passe contre la Géorgie. L’admission de l’école à une conférence Power 5 en 2012 s’est accompagnée d’une expansion imminente des séries éliminatoires, d’un nouvel accord de droits télévisés d’une valeur de 2,28 milliards de dollars, des départs imminents des piliers du Big 12 Oklahoma et Texas, d’une application efficace du portail de transfert et d’un approvisionnement incessant en -indiquer les perspectives de recrutement à un moment idéal dans le sport.

Un tel potentiel rappelle à Bowden le moment où son père a pris le contrôle de l’État de Floride en 1976. Les Séminoles avaient touché le fond après avoir remporté quatre matchs au cours des trois années précédentes combinées pour anticiper l’incroyable course de Bobby Bowden qui s’étalerait sur quatre décennies. Bobby Bowden a construit son programme sur une base de recrutement d’élite en Floride et a propulsé ce talent dans la stratosphère avec deux titres nationaux en sept saisons après que la FSU a rejoint la Conférence de la côte atlantique en 1992.

C’est le genre de potentiel que les gens voient chez TCU. Et maintenant, il incombe à Dykes de déplacer les pièces d’échecs mieux que les autres.

“Si vous regardez vraiment les choses qui vous permettront de réussir”, a déclaré Bowden, “garçon, elles sont au bon endroit au bon moment.”

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basketball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter @Michael_Cohen13 .

