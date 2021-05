La Formule 1 travaille avec des équipes pour trouver les futurs pilotes américains

La Formule 1 travaille avec des équipes pour identifier les pilotes américains qui pourraient se rendre aux courses de Grand Prix, mais aucun n’est susceptible de se présenter à court terme, a déclaré vendredi le directeur général Stefano Domenicali.

Le plus récent était Alexander Rossi qui a pris le départ de cinq courses avec une 12e place pour l’équipe désormais disparue de Marussia en 2015 avant de partir pour remporter l’Indianapolis 500 en tant que recrue en 2016.

« Nous travaillons avec des équipes pour essayer de comprendre quelle est vraiment la possibilité pour les pilotes américains d’attirer l’attention des équipes de Formule 1 à court terme », a déclaré Domenicali aux analystes lors d’un appel aux résultats du premier trimestre.

« Je ne vois pas cela, étant très pragmatique et réaliste, venir dans les deux ou trois prochaines années, mais peut-être après. »

La Formule 1, propriété de Liberty Media, considère les États-Unis comme un marché majeur pour la croissance et ajoute une deuxième course l’année prochaine à Miami, en plus du grand prix existant à Austin, au Texas.

« Je sais qu’il y a des équipes qui surveillent les bons pilotes qui, s’ils sont prêts, seraient un grand coup de pouce pour les fans américains », a déclaré Domenicali.

«Les gens veulent voir ces gars-là. Par conséquent, l’espoir que nous avons est que très, très bientôt, nous aurons des pilotes américains en compétition contre tous les autres dans le championnat de Formule Un. «

Haas et Williams ont tous deux des propriétaires américains tandis que le groupe d’investissement américain MSP Sports Capital détient une participation minoritaire significative dans McLaren.

Deux Américains ont remporté le championnat du monde de Formule 1 depuis le premier en 1950 – Phil Hill en 1961 et Mario Andretti en 1978.

Lewis Hamilton, sept fois champion du monde de Mercedes, passe beaucoup de temps aux États-Unis tandis que Netflix a amené le sport à de nouveaux publics avec sa série documentaire « Drive to Survive ».

