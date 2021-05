La Formule 1 se prépare pour sa première qualification de sprint à Silverstone, les temps des sessions révélés

Silverstone est sur le point de devenir le premier circuit à tester le nouveau format de qualification sprint de Formule 1, le Grand Prix de Grande-Bretagne. Les qualifications de sprint débutent à 16 h 30, heure locale, et les qualifications de sprint seront une course de plus de 100 km et d’une durée d’environ 25 à 30 minutes. Il est conçu pour offrir un spectacle de course court et rapide – avec des pilotes qui courent à fond du début à la fin sans avoir besoin de stand.

Le mois dernier, il a été confirmé que les équipes et les patrons avaient convenu à l’unanimité de débuter une nouvelle course de qualification avec points à trois Grands Prix cette saison.

Des points seront attribués aux trois premiers, trois pour le gagnant et un point pour le troisième. Il n’y aura pas de cérémonie de podium, car cet honneur restera le privilège des trois premiers du Grand Prix de dimanche, mais le vainqueur recevra un trophée au Parc Ferme, présenté de manière similaire au pneu dont le poleman est actuellement titulaire. Pirelli, fournisseur de pneus de F1, après les qualifications.

L’ordre d’arrivée de la course définira la grille de l’événement phare de dimanche – le Grand Prix, où le format traditionnel restera inchangé.

« Nous sommes extrêmement heureux que les fans de Silverstone soient les premiers à expérimenter le format de qualification du sprint de Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne de cette année », a déclaré le directeur général du circuit, Stuart Pringle, dans un communiqué.

Pringle avait également déclaré que les billets pour dimanche étaient déjà presque épuisés.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne s’est déroulé sans spectateurs l’année dernière en raison de la pandémie COVID-19, mais les organisateurs espèrent accueillir de nouveau les foules pour la course du 18 juillet.

Sous le nouveau format, une séance de qualification aura lieu après les premiers essais du vendredi pour déterminer la grille d’une course de sprint samedi.

L’ordre d’arrivée du sprint – qui à 100 km sera d’environ un tiers d’une distance de course normale et durera environ une demi-heure sans arrêts aux stands obligatoires – déterminera la grille de départ de dimanche.

