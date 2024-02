La Formule 1 rejette l’offre d’Andretti Global ; manque de compétitivité, de valeur

La direction de la Formule 1 a rapidement et sans équivoque rejeté la proposition d’Andretti Global de devenir une franchise d’expansion au sommet du sport automobile au cours des saisons 2025 ou 2026. Cela survient près de quatre mois après que la FIA – l’instance dirigeante de la F1 – a donné à Andretti son sceau d’approbation qui a fait de la franchise mondiale de sport automobile l’unique finaliste du processus d’expression d’intérêt de la FIA que l’organisme a ouvert au printemps dernier.

Dans son rapport de trois pages publié mercredi matin, la F1 a laissé la porte ouverte aux espoirs futurs d’Andretti de se lancer dans le sport dans lequel ses homonymes Mario et Michael Andretti ont couru il y a des décennies. Les responsables du sport ont proposé que le projet de General Motors de fournir des moteurs pour la F1 en 2028 – projet annoncé par la société en novembre pour aider à renforcer l’offre d’Andretti en F1 après s’être initialement attaché au projet de Michael Andretti en tant que partenaire de fabrication mineur en janvier de l’année dernière – pourrait les influencer.

Mais les propriétaires du sport n’ont pas hésité à décider que la proposition d’Andretti, telle qu’elle est actuellement, ne parviendrait pas à atteindre les normes de compétition de la F1 tout en apportant peu de valeur au sport et à ses parties prenantes actuelles, tout en constituant en même temps un fardeau pour ceux qui sont actuellement investi dans le sport.

“Notre processus d’évaluation a établi que la présence d’une 11ème équipe n’apporterait pas, à elle seule, de valeur au Championnat”, indique le communiqué de la F1. « La manière la plus significative par laquelle un nouveau venu apporterait de la valeur est d’être compétitif. Nous ne pensons pas que le demandeur serait un participant compétitif.

“Bien que le nom Andretti apporte une certaine reconnaissance aux fans de F1, nos recherches indiquent que la F1 apporterait de la valeur à la marque Andretti plutôt que l’inverse. (…) Nous ne pensons pas que le candidat ait démontré qu’il ajouterait de la valeur à la marque Andretti. Championnat. Nous concluons que la candidature du candidat pour participer au championnat ne devrait pas être retenue.

Cinq heures après que la F1 a publié son rapport, Andretti Global et GM, par l’intermédiaire de sa filiale Cadillac Racing, ont publié une déclaration commune affirmant que les deux hommes étaient “fortement en désaccord” avec l’évaluation de l’organisme sportif.

“Andretti et Cadillac sont deux organisations mondiales de sport automobile prospères, déterminées à placer une véritable équipe d’usine américaine en F1, concourant aux côtés des meilleurs du monde”, indique le communiqué du duo. “Nous sommes fiers des progrès significatifs que nous avons déjà réalisés dans le développement d’une voiture et d’un groupe motopropulseur hautement compétitifs avec une équipe expérimentée derrière eux, et notre travail se poursuit à un rythme soutenu.”

La F1 remet en question la compréhension d’Andretti sur le “défi impliqué”

Parmi les critères que la F1 a déclaré avoir peaufinés au cours de son examen d’un mois du projet d’Andretti Global, le sport a déclaré avoir pris en compte la “compétitivité probable de l’équipe potentielle… et son impact sur la valeur” ; les plans moteur d’Andretti, avant et après l’entrée prévue de GM dans le sport ; les avantages que la nouvelle équipe pourrait apporter à la croissance et à l’engagement des fans ; l’« impact opérationnel » d’une nouvelle équipe ; l’impact qu’aurait l’approbation de l’offre d’Andretti sur les revenus futurs de la F1 ; et la « viabilité financière » future d’Andretti Global.

Notamment, la F1 a également déclaré avoir consulté « les principales parties prenantes pour comprendre leur point de vue sur la valeur que le candidat apporterait », mais a nié toute « consultation » avec les équipes de F1 actuelles.

La F1 a contacté les représentants d’Andretti Global le 10 octobre, huit jours après que la FIA a annoncé sa propre approbation de la candidature d’Andretti, pour définir le processus d’évaluation et fournir un questionnaire à remplir par l’équipe. Andretti a répondu deux semaines plus tard. Selon le communiqué de la F1 de mercredi, les représentants du sport ont contacté Andretti le 12 décembre pour l’inviter à tenir une réunion formelle en personne pour que l’équipe examine sa candidature complète.

“Mais le demandeur n’a pas accepté cette offre”, indique le communiqué.

L’une des plus grandes préoccupations de la F1 était le timing. Rejoindre la grille pour le début de la campagne 2025, ont écrit les responsables, obligerait Andretti Global à construire des voitures sous deux réglementations différentes au cours des années consécutives. Le règlement technique actuel de la F1 expire après 2025, et devrait être suivi d’une nouvelle liste de règles pour la saison 2026.

“Le fait que le demandeur propose de le faire nous donne des raisons de remettre en question sa compréhension de l’ampleur du défi impliqué”, indique le communiqué de la F1.

Bien sûr, une adhésion en 2026 n’aurait pas posé ce problème, et si Andretti avait été approuvé cette semaine, ils auraient eu plus de deux ans pour travailler à la construction de cette nouvelle voiture conformément aux futures réglementations. Andretti Global a noté cette semaine dans un article de The Athletic qu’ils avaient déjà embauché 120 personnes – la plupart au sein de leur équipe technique en pleine croissance – pour se concentrer uniquement sur le projet F1 tout en travaillant dans une usine à Silverstone au Royaume-Uni. Le directeur, Nick Chester, a passé plus de deux décennies dans le sport et il dirige une équipe qui comprend un chef de l’aérodynamique qui a travaillé pour Williams et Renault, ainsi qu’un concepteur en chef avec près de quatre décennies d’expérience en F1.

Chester a déclaré à The Athletic qu’Andretti Global avait embauché des gens directement auprès du triple champion en titre Red Bull, ainsi que de Ferrari Mercedes et McLaren, entre autres. Jusqu’à présent, l’équipe avait déjà construit un modèle de voiture 2023 à l’échelle 60 % qui a roulé dans la soufflerie de Toyota à Cologne, en Allemagne, et elle envisageait de construire un châssis Andretti Global pleine grandeur plus tard cette année pour l’utiliser pour les tests d’homologation.

Alors que son rôle de soutien à Andretti progressait vers une tentative pleine d’espoir de rejoindre la grille, GM avait déjà consacré 50 ingénieurs à la conception de modèles de soufflerie, à la fabrication de pièces et au développement de la conception des arceaux de sécurité et des systèmes hydrauliques de la voiture dans sa base de Charlotte, en Caroline du Nord, selon The Athlétique.

“Je ne peux pas imaginer que quelqu’un veuille essayer de nous arrêter et priver les fans de course automobile de l’opportunité de voir une véritable équipe d’usine américaine affronter les noms légendaires actuellement en compétition en F1”, a déclaré Michael Andretti à The Athletic, prenant une photo évidente de l’équipe “américaine” de Gene Haas qui n’a jamais dirigé de pilote américain, effectue l’essentiel de son travail via une base britannique et utilise un moteur Ferrari.

“Comme (le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem) l’a dit à plusieurs reprises, les bénéfices que nous apporterons au sport et au championnat sont évidents.”

Ce n’est clairement pas assez évident pour ceux qui ont le dernier mot.

En apprenant la nouvelle, Mario Andretti, le père de Michael et le dernier vainqueur et champion américain de F1, a écrit sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) : “Je suis dévasté. Je ne dirai rien d’autre parce que je ne trouve pas aucun autre mot que dévasté.

IndyStar a contacté les représentants d’Andretti Global, sollicitant les commentaires du jeune Andretti, avant que l’équipe ne publie sa propre déclaration. Le propriétaire de l’équipe n’a pas encore répondu lui-même à la nouvelle.

En réponse aux débuts potentiels d’Andretti Global en 2026, les responsables de la F1 ont noté que le sport “représente un défi technique unique pour les constructeurs d’une nature que le demandeur n’a affronté dans aucune autre formule ou discipline dans laquelle il a déjà concouru”. Les responsables de la F1 craignaient, selon le communiqué, de pouvoir rouler avec un moteur concurrent pendant une durée déjà limitée alors qu’Andretti attendait le lancement de GM, une circonstance qui pourrait rendre son fournisseur temporaire de groupes motopropulseurs “réticent à étendre sa collaboration avec le demandeur au-delà du minimum requis”. tandis que la Demanderesse poursuit ses ambitions de collaboration avec GM.

“Un fournisseur obligatoire (d’unités de puissance) verrait (cela) comme un risque pour sa propriété intellectuelle et son savoir-faire.”

Des failles dans l’argumentation de la F1 contre l’approbation d’Andretti

La déclaration ignore cependant le fait que Red Bull a déjà annoncé son intention de s’associer à Ford en 2026, abandonnant son projet soutenu par Honda, tandis qu’Aston Martin et Sauber ont déjà annoncé leur intention de passer de Mercedes et Ferrari, respectivement, à Puissance Honda et Audi. Dans ces trois situations, ces équipes travailleront au cours des deux prochaines années avec des partenaires moteurs qui deviendront rapidement des concurrents une fois le drapeau à damier tombé sur la saison 2025.

La F1 semble également avoir imposé à Andretti des normes totalement différentes de celles de bon nombre de ses participants actuels, en déclarant que tout nouveau venu dans la série devrait être capable de prouver sa valeur et ses avantages pour le championnat “en étant compétitif, en particulier en concourant pour les podiums et la course gagne.”

L’année dernière, Red Bull a remporté 21 des 22 courses. Au cours des sept saisons au cours desquelles les dix écuries de F1 actuelles ont concouru ensemble, Haas et Sauber n’ont réalisé aucun podium, tandis que Williams n’en a enregistré que deux sur la même période. Alpha Tauri, qui évoluait essentiellement au sein de l’équipe B de Red Bull ces dernières années, n’a enregistré que quatre podiums depuis le début de l’année 2017, dont une victoire.

De plus, bien qu’elle ait approuvé jusqu’à 12 équipes de deux voitures dans son Accord Concorde qui lie les 10 équipes actuelles, la FIA et la direction de la F1, la F1 a noté dans son communiqué que l’admission d’Andretti Global sur la grille “imposerait une charge opérationnelle à organisateurs de courses, soumettrait certains d’entre eux à des coûts importants et réduirait les espaces techniques, opérationnels et commerciaux des autres concurrents.

L’espoir d’Andretti pour l’avenir

GM s’est initialement associé à Andretti en proposant sa marque Cadillac il y a un peu plus de 12 mois, mais les deux parties ne se sont pas engagées sur ce qu’impliquerait ce partenariat avec le constructeur. Dans les jours qui ont suivi l’annonce initiale du duo, les directeurs de l’équipe de F1 ont discrètement critiqué le projet, le qualifiant de simple “exercice de badges” plutôt que de véritable arrivée d’un grand constructeur américain. À l’époque, Andretti avait déclaré qu’il avait déjà un partenaire moteur (Alpine) dans les premières années et que GM explorerait d’éventuelles options de programme moteur à l’avenir.

Ce n’est qu’à la mi-novembre, à la veille du Grand Prix de Las Vegas – plus d’un mois après que les responsables de la F1 ont commencé à examiner attentivement la candidature d’Andretti Global – que GM a officialisé son engagement à lancer un programme de moteurs F1 pour 2028.

