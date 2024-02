La Formule 1 rejette la candidature de Michael Andretti pour rejoindre la série et reconsidérera sa décision lorsque GM aura construit le moteur

Après un examen de six mois, la Formule 1 a annoncé mercredi qu’elle avait rejeté l’offre d’Andretti Global et de General Motors visant à élargir la grille pour la saison 2025 et a déclaré qu’elle estimait que l’équipe aurait été incapable d’être compétitive dans la série de courses internationales.

La décision a indigné les fans américains de la série et a laissé Michael Andretti et GM explorer des voies juridiques potentielles. La F1 a déclaré qu’elle serait prête à revoir la question si GM avait un moteur prêt pour la saison 2028, mais elle a été catégorique et vivement critique en disant non à Andretti pour 2025 et 2026.

En prenant sa décision, la F1 a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’Andretti serait une équipe compétitive ; que le nom Andretti n’apporte pas à la série la valeur que Michael Andretti pense qu’il apporterait ; et que figurer sur la grille de départ dans les deux prochaines années serait un défi qu’Andretti n’a jamais affronté auparavant.

“Le fait que le candidat propose de le faire nous donne des raisons de remettre en question sa compréhension de l’ampleur du défi impliqué”, a déclaré la F1 dans un communiqué. « La Formule 1, en tant que summum du sport automobile mondial, représente un défi technique unique pour les constructeurs, d’une nature que le candidat n’a affronté dans aucune autre formule ou discipline dans laquelle il a concouru auparavant. Sur cette base, nous ne pensons pas que le candidat serait un participant compétitif.

Les Andretti avaient réalisé ces derniers mois qu’obtenir l’approbation de la F1 allait s’avérer difficile, mais l’annonce dédaigneuse avait un impact indéniable. Mario Andretti est le champion du monde de F1 1978 et son fils Michael a couru 13 courses au cours de la saison 1993.

“Je suis dévasté”, a écrit l’aîné Andretti sur réseaux sociaux. “Je ne dirai rien d’autre car je ne trouve pas d’autres mots que dévasté.”

General Motors, sous sa marque Cadillac, avait signé un partenariat avec Andretti, mais l’offre a été extrêmement réticente de la part de la plupart des 10 équipes existantes, des dirigeants de la F1 et de Liberty Media Corp., la société américaine qui détient les droits commerciaux de la série.

Le processus est devenu plus compliqué lorsque GM a annoncé en novembre qu’il s’était enregistré auprès de l’instance dirigeante de la F1 pour devenir fournisseur de moteurs à partir de 2028. Cela a mis la F1 dans une impasse car il serait très difficile de refuser l’un des plus grands constructeurs automobiles au monde. en particulier une société américaine à une époque où la série a a gagné du terrain aux États-Unis.

Les États-Unis ont accueilli trois courses la saison dernière, plus que tout autre pays, et plusieurs sociétés basées aux États-Unis, d’American Express et Visa à Oracle, Meta et MoneyGram, se sont inscrites en tant que sponsors d’équipe au cours des trois dernières saisons.

Andretti Cadillac a déclaré qu’il était “fortement en désaccord” avec l’examen de la demande par la F1, mais n’a donné aucune indication s’il poursuivrait une action en justice antitrust contre Formula One Management ou Liberty.

“Andretti et Cadillac sont deux organisations mondiales de sport automobile prospères, déterminées à placer une véritable équipe d’usine américaine en F1, en compétition aux côtés des meilleurs du monde”, ont déclaré les sociétés. “Nous sommes fiers des progrès significatifs que nous avons déjà réalisés dans le développement d’une voiture et d’un groupe motopropulseur hautement compétitifs avec une équipe expérimentée derrière eux, et notre travail se poursuit à un rythme soutenu.”

Les Andretti ont défendu leur volonté de rejoindre la F1 en créant une véritable équipe américaine qui mettrait probablement en vedette le pilote IndyCar élevé en Californie, Colton Herta.

“Bien que le nom Andretti apporte une certaine reconnaissance aux fans de F1, nos recherches indiquent que la F1 apporterait de la valeur à la marque Andretti plutôt que l’inverse”, a déclaré la F1 dans sa décision.

La F1 ne compte qu’une seule écurie américaine – Haas F1, qui ne propose de voitures à aucun pilote américain – et Logan Sargeant de Williams Racing est la seule course américaine de la série.

Sargeant n’a marqué qu’un seul point lors de sa saison recrue 2023 et son renouvellement pour une deuxième saison n’a été achevé qu’en décembre. Haas, quant à lui, n’est jamais monté sur un podium et se classe régulièrement en bas de la grille. Haas vient également de licencier le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, l’une des stars du docudrame Netflix sur la F1 qui a suscité un nouvel intérêt américain pour la série.

Conseil d’administration En juillet, la FIA avait approuvé la demande d’Andretti d’étendre la grille de deux voitures, mais la F1 a mis six mois pour faire sa propre révision avant l’annonce de mercredi – la date limite fixée par la FIA.

La F1 souhaite autoriser Andretti à participer uniquement lorsque General Motors disposera d’un moteur conçu pour la compétition. Si Andretti avait reçu l’approbation pour 2025, il aurait dû utiliser le moteur d’un autre constructeur jusqu’en 2028.

La F1 a déclaré qu’elle n’avait pas consulté les 10 équipes existantes pour prendre sa décision. Mais, selon la série, l’expansion serait un facteur de stress.

“L’ajout d’une 11e équipe imposerait une charge opérationnelle aux promoteurs de courses, soumettrait certains d’entre eux à des coûts importants et réduirait les espaces techniques, opérationnels et commerciaux des autres concurrents”, a déclaré la F1.

GM a déjà commencé le développement et les tests de prototypes technologiques, et a déclaré que la construction d’un moteur de F1 aiderait le constructeur automobile à progresser dans des domaines tels que l’électrification, la technologie hybride, les carburants durables, les moteurs à combustion interne à haut rendement, les commandes avancées et les systèmes logiciels.

La F1 a indiqué qu’elle souhaitait que GM réussisse, un processus qui, selon la série, prendra des années.

“Les grands constructeurs automobiles ont connu des difficultés dans le passé (…) cela peut prendre plusieurs années d’investissements importants à un constructeur pour devenir compétitif”, a déclaré la F1. “GM a les ressources et la crédibilité nécessaires pour être plus que capable de relever ce défi, mais le succès n’est pas assuré.”

La F1 a établi une nouvelle réglementation moteur pour 2026 qui met l’accent sur les carburants durables et une plus grande puissance électrique. Six constructeurs ont signé avec la FIA pour fournir des moteurs en 2026, dont le nouveau venu Audi, qui s’associera à Sauber. Ford prévoit de revenir en F1 en partenariat avec le triple champion en titre Red Bull. Honda prévoit également de revenir en tant que fournisseur officiel en 2026.

Lorsque la FIA a initialement ouvert le processus permettant aux équipes d’exprimer leur intérêt à rejoindre la F1, Andretti était le seul candidat sur sept à répondre à tous les critères permettant à la FIA d’élargir la grille. Avec une voiture déjà construite, l’équipe espérait concourir en 2025.

Ces espoirs ont été anéantis par la décision de la F1, même si la F1 a laissé la porte ouverte pour 2028.

“Nous considérerions différemment une candidature pour l’entrée d’une équipe dans le championnat 2028 avec un groupe motopropulseur GM, soit en tant qu’équipe d’usine GM, soit en tant qu’équipe client GM concevant tous les composants autorisés en interne”, a déclaré la F1. “Dans ce cas, il y aurait des facteurs supplémentaires à prendre en compte en ce qui concerne la valeur que le candidat apporterait au championnat, en particulier en ce qui concerne l’arrivée d’un nouvel OEM (fabricant d’équipement d’origine) prestigieux dans le sport en tant que fournisseur de PU.”

Course automobile AP : https://apnews.com/hub/auto-racing