La Formule 1 prolonge le contrat du Grand Prix d’Autriche jusqu’en 2030

La Formule 1 a annoncé dimanche avoir signé une prolongation de contrat de trois ans pour maintenir le Grand Prix d’Autriche au calendrier jusqu’en 2030.

La décision intervient quelques mois seulement après que le circuit a signé un contrat de quatre ans jusqu’en 2027, soulignant à quel point il s’agit de l’un des sites les plus populaires de F1.

Des dizaines de milliers de fans néerlandais vêtus d’orange viennent chaque année remplir les tribunes pour regarder le pilote vedette de leur pays Max Verstappen sur la piste de son équipe Red Bull à Spielberg avec en toile de fond les montagnes de Styrie.

« La course en Autriche est un grand favori pour les pilotes et tous nos fans », a déclaré le président de la F1, Stefano Domenicali. « Nous attendons avec impatience les nombreuses années d’excitation et d’action qui nous attendent. »

L’Autriche accueille une course de championnat de F1 depuis 1964 et le Red Bull Ring est inscrit au calendrier chaque année depuis 2014.

Le site a également organisé une deuxième course au cours de chacune des saisons 2020 et 2021 sous le nom de Grand Prix de Styrie, la F1 compensant les courses annulées pendant la pandémie de coronavirus.

Le double champion en titre et leader de la saison actuelle, Verstappen, a couru vers le drapeau à damier devant la grille lors de la course de sprint au Red Bull Ring samedi après avoir décroché la pole position pour la course principale avec le tour le plus rapide vendredi.

Le Néerlandais est le favori pour remporter la course à domicile de Red Bull après avoir remporté six des huit courses jusqu’à présent cette saison, tandis que les deux autres ont été remportées par son coéquipier Sergio Perez.

