La Formule 1 lance la F1 Academy: une série de courses entièrement féminines pour les jeunes pilotes devrait débuter en 2023

La nouvelle série F1 Academy verra les jeunes pilotes féminines courir dans le même châssis que la Formule 4 (ci-dessus)

La Formule 1 a annoncé le lancement de sa propre catégorie de pilotes entièrement féminins, la F1 Academy, dont le sport espère qu’elle conduira éventuellement à une coureuse sur la grille.

La série débutera en 2023 et la F1 dit que ce sera une “ voie supplémentaire ” dans la pyramide du sport automobile pour les jeunes femmes aux côtés de la série W, le championnat tout aussi féminin qui vise à revenir pour une quatrième saison l’année prochaine malgré sa campagne 2022 écourté en raison de difficultés financières.

On espère que la F1 Academy fera rapidement entrer une femme en Formule 3 et aidera les opportunités de Formule 2 et de Formule 1 à l’avenir.

La dernière femme à avoir couru en F1 était Lella Lombardi en 1976.

Alice Powell, pilote de course de Click2Drive Bristol Street Motors, a déclaré que son équipe était déçue d'avoir raté le championnat des constructeurs après l'écourtement de la série W, mais elle est optimiste quant au retour de la série l'année prochaine.

“Tout le monde devrait avoir la possibilité de réaliser ses rêves et de réaliser son potentiel et la Formule 1 veut s’assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour créer une plus grande diversité et des voies vers ce sport incroyable”, a déclaré Stefano Domenicali, président et chef de la direction de la Formule 1.

“C’est pourquoi je suis ravi d’annoncer la F1 Academy qui donnera aux jeunes pilotes féminines la meilleure chance de réaliser leurs ambitions grâce à un programme complet qui soutient leur carrière de pilote et leur donne tout ce dont elles ont besoin pour passer en F3 et, espérons-le, en F2, puis le summum de la Formule 1.

“Plus il y a d’opportunités, mieux c’est et cela est conçu pour fournir une autre voie aux pilotes pour réussir.”

La F1 Academy comprendra cinq équipes, dirigées par les équipes actuelles de F2 et F3, avec trois voitures chacune pour constituer une grille de 15 voitures. La saison inaugurale comptera 21 courses, avec sept épreuves de trois courses, et devrait inclure au moins un week-end de course de F1.

Comme pour la série W, tous les pilotes concourront dans le même châssis de Formule 4.

La F1 annonce qu’elle fournira un financement de 150 000 € (130 000 £) pour chaque voiture, qui devra être égalé par les pilotes pour entrer. Ils disent que c’est une “fraction des coûts habituels pour entrer dans des séries comparables”, et que le reste du budget sera fourni par les équipes.

Anthony Davidson pense que la championne de la série W, Jamie Chadwick, a un très bel avenir dans le sport après avoir remporté son troisième titre de la série W.

La déclaration ajoute: “La Formule 1 veut s’assurer que les pilotes féminines en herbe ont les meilleures chances d’atteindre leur potentiel avec une première étape importante pour entrer dans la Formule 3 et progresser dans les rangs.”

“La série W continue d’offrir une excellente plate-forme aux pilotes et la F1 Academy est destinée à ajouter un itinéraire supplémentaire pour la prochaine génération de jeunes pilotes féminines”.

La série sera dirigée par Bruno Michel, qui a couru en F2 et en F3, et il a déclaré : “Je suis très heureux de lancer cette nouvelle catégorie. La diversité est extrêmement importante dans le sport automobile, et avec la F1 Academy, nous prouverons que les pilotes féminines avoir ce qu’il faut pour concourir à des niveaux élevés.

“Je suis absolument convaincue que si les jeunes femmes ont la même expérience que n’importe quel autre pilote, elles peuvent réussir leur chemin dans la pyramide. Notre objectif est de voir des pilotes féminines sur la grille de F3 dans les deux à trois prochaines années, et pour eux de se battre rapidement pour les points et les podiums.

“L’objectif est d’augmenter le plateau dans un avenir proche, car nous espérons que cette catégorie inspirera plus de jeunes filles à concourir en sport automobile au plus haut niveau.”