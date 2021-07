La Formule 1 dévoile une toute nouvelle voiture 2022 visant à améliorer les courses et à accroître la concurrence

La Formule 1 a révélé un premier modèle grandeur nature de ce à quoi ressembleront les nouvelles voitures révolutionnaires du sport lorsque l’ère des nouvelles règles commencera l’année prochaine.

Avec des pneus plus gros et une aérodynamique réduite pour faciliter des courses plus rapprochées et dans le but de rendre le sport plus compétitif, les voitures de 2022 représentent ce que le légendaire designer de Red Bull Adrian Newey a décrit cette semaine à Sky Sports comme le plus grand changement de règles techniques en F1 depuis 1982.

Bien que les équipes conçoivent actuellement leurs propres voitures pour répondre aux réglementations, ce qui signifie qu’elles ne ressembleront pas exactement au modèle à livrée spéciale révélé par la F1 à Silverstone, le concept est certainement radicalement différent de l’histoire récente.

Les voitures présentent des ailes avant et arrière de nouveau look et simplifiées, en plus d’un plancher à effet de sol. Il y a des transfuges de roue avant pour faciliter la circulation de l’air sur la voiture, tandis que les pneus ont également été augmentés à 18 pouces.

« Le règlement 2022 de la FIA créera les conditions d’une course plus rapprochée où les voitures pourront se rapprocher les unes des autres », a déclaré Stefano Domenicali, président-directeur général de la F1.

« Élégant, profilé et conçu pour aller jusqu’à la limite. »

Ross Brawn, directeur général du sport automobile de F1, a déclaré : « Nous pensons que c’est une voiture de course fantastique.

« Nous voulons que les meilleurs pilotes gagnent, mais nous voulons une compétition beaucoup plus serrée. Nous voulons qu’ils se battent roue contre roue. »

Les règles techniques sont conçues pour aller de pair avec les réglementations de contrôle des coûts déjà introduites pour cette année, qui ont vu un plafond budgétaire de 145 millions de dollars introduit pour toutes les équipes sur les dépenses de performance et des limites imposées au développement aérodynamique.

Les voitures 2022 conserveront les moteurs V6 hybrides-turbo existants, les groupes motopropulseurs étant réglés pour leur propre révision à partir de 2025.

Plus à venir.