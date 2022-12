La Formule 1 confirme les sites de six événements Sprint 2023 avec les États-Unis et le Qatar parmi les hôtes pour la première fois

Le circuit des Amériques d’Austin organisera une course Sprint pour la première fois

La Formule 1 a confirmé les lieux de ses six événements Sprint au cours de la saison 2023, avec quatre pistes accueillant pour la première fois le format raccourci.

L’Azerbaïdjan, la Belgique, le Qatar et les États-Unis feront leurs débuts en tant qu’hôtes du Sprint, l’Autriche organisant l’événement pour une deuxième saison consécutive et le Brésil conservant son record d’être le seul pays à avoir accueilli le format depuis sa création en 2021.

La F1 a doublé le nombre de sprints de trois – comme en 2021 et 2022 – à six pour la prochaine campagne, les hôtes du Grand Prix souhaitant organiser les événements populaires, qui bousculent le format habituel du week-end et offrent plus de roue à roue action avec une autre race.

Le format voit les qualifications se dérouler vendredi, avant que les pilotes ne courent samedi sur 100 km – soit un tiers de la distance de course habituelle – dans un sprint à fond pour les places de grille pour le Grand Prix et les points pour leurs espoirs de championnat.

Le vainqueur du Sprint gagne huit points, ce prix diminuant d’un point pour chacun des huit premiers.

Découvrez les moments clés du Grand Prix Sprint de Sao Paulo

L’avenir du format a divisé les opinions dans le paddock, le champion du monde Max Verstappen suggérant que le Sprint ne devrait pas définir la grille pour la course de dimanche car les pilotes seraient alors prêts à prendre encore plus de risques dans l’épreuve la plus courte.

Le Sprint le plus récent, au Grand Prix de Sao Paulo en novembre, a accueilli peut-être l’édition la plus excitante du format à ce jour, alors que George Russell a dépassé Verstappen pour gagner pour Mercedes à Interlagos.

Le calendrier F1 pour 2023

5 mars : Bahreïn (Sakhir)

19 mars : Arabie Saoudite (Jeddah)

2 Avril: Australie (Melbourne)

30 avril : Azerbaïdjan (Bakou)

7 mai : Miami (Miam)

21 mai : Émilie-Romagne (Imola)

28 mai : Monaco (Monaco)

4 juin : Espagne (Barcelone)

18 juin : Canada (Montréal)

2 juillet : Autriche (Spielberg)

9 juillet : Grande-Bretagne (Silverstone)

23 juillet : Hongrie (Budapest)

30 juillet : Belgique (Spa-Francorchamps)

27 août : Pays-Bas (Zandvoort)

3 septembre : Italie (Monza)

17 septembre: Singapour (Marina Bay)

24 septembre : Japon (Suzuka)

8 octobre : Qatar (Losail)

22 octobre : États-Unis (Austin)

29 octobre : Mexique (Mexico)

5 novembre : Brésil (Sao Paulo)

18 novembre : Las Vegas

26 novembre : Abu Dhabi (Yas Marina)