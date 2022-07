La Formule 1 aura des tests de cerceau plus difficiles après le crash de Guanyu Zhou

L’instance dirigeante de la Formule 1 a déclaré vendredi qu’elle introduirait des tests plus difficiles sur les arceaux des voitures la saison prochaine à la suite du grand accident du pilote chinois Guanyu Zhou au Grand Prix de Grande-Bretagne.

L’Alfa Romeo de Zhou s’est retournée et a dérapé le long de la piste à Silverstone, avec le cerceau arraché, avant de voler à travers un mur de pneus et de se coincer entre les barrières et la clôture de capture.

Le rookie s’en est sorti indemne, la tête protégée des blessures graves par le dispositif Halo en titane qui sonne dans le cockpit.

La FIA a déclaré que son comité consultatif technique (TAC) s’est réuni jeudi pour représenter les équipes, l’instance dirigeante et les détenteurs de droits commerciaux.

“Les équipes ont confirmé leur disponibilité à introduire des mesures plus strictes sur les arceaux de sécurité pour 2023, et la FIA s’est engagée à compléter les analyses pertinentes et à communiquer aux équipes de nouvelles exigences pour la sécurité de l’arceau de sécurité”, a-t-il déclaré.

Le TAC a également discuté de l’oscillation verticale des voitures, communément appelée «marsouinage» – rebondissant à grande vitesse comme le mouvement d’un marsouin dans l’eau.

Le phénomène aérodynamique est une conséquence de la refonte majeure des règles de cette année.

Les champions Mercedes ont été particulièrement touchés, bien qu’ils semblent avoir résolu certains des pires effets, et la FIA a averti qu’il y avait un risque d’un problème plus grave la saison prochaine.

“Bien que le problème ait apparemment été réduit au cours des dernières courses, elles ont eu lieu sur des circuits où l’effet devrait être inférieur à la normale”, a expliqué l’instance dirigeante.

“Les courses où cet effet devrait à nouveau être plus élevé auront lieu dans les mois à venir.

“Alors que les équipes comprennent de plus en plus comment contrôler le problème, la tendance pour 2023, avec les voitures développant plus d’appui, sera très probablement une aggravation de l’effet.”

Il a déclaré que les mesures à mettre en place à partir du Grand Prix de Belgique du mois prochain n’étaient pas nécessairement une solution à long terme et que la FIA introduirait de nouveaux changements pour 2023.

Ils comprenaient le relèvement des bords du plancher des voitures de 25 mm, des tests de déviation latérale du plancher plus rigoureux et un capteur plus précis «pour aider à quantifier l’oscillation aérodynamique».

