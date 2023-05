La Formule 1 annule le Grand Prix d’Émilie-Romagne en raison d’inondations et de problèmes de sécurité

Le Grand Prix d’Emilie-Romagne a été annulé, confirme un communiqué de la Formule 1.

Des pluies persistantes ont vu le paddock du circuit d’Imola, dans le nord de l’Italie, évacué mardi en raison des risques d’inondation.

3 Un communiqué a été publié mercredi après-midi Crédit : Getty

3 Des inondations ont touché la région du nord de l’Italie Crédit : AFP

3 La décision a été prise d’annuler la course de F1 Crédit : AFP

Le personnel de la F1 a ensuite été invité à rester à l’écart mercredi, la confirmation de son annulation ayant été annoncée.

Un communiqué de la F1 disait : « La communauté de la Formule 1 souhaite adresser ses pensées aux personnes et aux communautés touchées par les récents événements dans la région d’Émilie-Romagne.

« Nous voulons aussi rendre hommage au travail des services d’urgence qui font tout ce qu’ils peuvent pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

« A la suite de discussions entre la Formule 1, le président de la FIA, les autorités compétentes, y compris les ministres concernés, le président de l’Automobile Club d’Italie, le président de la région d’Émilie-Romagne, le maire de la ville et le promoteur, la décision a été pris de ne pas poursuivre le week-end du Grand Prix à Imola.

« La décision a été prise car il n’est pas possible d’organiser l’événement en toute sécurité pour nos fans, les équipes et notre personnel et c’est la chose juste et responsable à faire compte tenu de la situation à laquelle sont confrontées les villes de la région.

« Il ne serait pas juste de mettre davantage de pression sur les autorités locales et les services d’urgence en cette période difficile. »

D’autres suivront.

