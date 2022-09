La Formule 1 annonce un calendrier record de 24 courses pour la saison 2023

“Nous sommes ravis d’annoncer le calendrier 2023 avec 24 courses à travers le monde. La Formule 1 a une demande sans précédent pour accueillir des courses et il est important que nous trouvions le bon équilibre pour l’ensemble du sport”, a déclaré Stefano Domenicali, président et chef de la direction de la Formule 1. .

La place pour 2023 est le GP de France, et une course précédemment vantée en Afrique du Sud n’a pas été incluse.

Le calendrier a été approuvé par la FIA et le Conseil mondial du sport automobile et révélé mardi par l’instance dirigeante de la F1.

Révisant son plus grand calendrier de deux courses, le calendrier de la saison prochaine comprend le premier Grand Prix de Las Vegas, qui a lieu un samedi soir, et voit le retour du GP de Chine après une absence de trois ans.

“Nous sommes très satisfaits de la forte dynamique que la Formule 1 continue de connaître et c’est une excellente nouvelle que nous serons en mesure d’offrir à nos fans passionnés un mélange de nouveaux lieux passionnants tels que Las Vegas pour le championnat avec des sites très appréciés à travers l’Europe, l’Asie et les Amériques.”

“La présence de 24 courses au calendrier 2023 du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA est une preuve supplémentaire de la croissance et de l’attrait du sport à l’échelle mondiale”, a déclaré le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

“L’ajout de nouveaux sites et le maintien des événements traditionnels soulignent la bonne gestion du sport par la FIA.”

Les points de discussion du calendrier record de la F1

Au milieu d’un boom de popularité dans le monde entier, la F1 et ses propriétaires américains Liberty Media tentent depuis un certain temps d’augmenter le calendrier des courses. 2022 devait être une saison de 23 courses avant l’annulation du GP de Russie – mais c’est la première fois que le calendrier des courses passe à 24.

Il y a plusieurs bizarreries au programme. Les quatre premières courses, par exemple, sont toutes des événements autonomes bien que trois d’entre eux se déroulent en Asie.

La saison se dirigera ensuite vers un double coup de tête Azerbaïdjan-Miami, suivi d’un triple Imola-Monaco-Espagne.

Le Canada est un événement autonome, la F1 étant incapable de jumeler la course de Montréal et Miami.

La Hongrie a quitté sa position habituelle avant la pause estivale, le GP de Belgique à Spa devant suivre la course de Budapest le 30 juillet. Le GP des Pays-Bas sera donc la première course après la pause estivale.

Il y a ensuite un double en-tête asiatique avec Singapour et le Japon avant une course autonome au Qatar, qui commence un contrat de 10 ans et n’a pas eu de course en 2022 en raison de la Coupe du monde de football, avant que le deuxième triple en-tête n’ait lieu aux États-Unis. , Mexique et Brésil.

Après le GP du Brésil le 5 novembre, il y a une semaine de pause avant que la F1 ne se rende sur le Strip de Las Vegas pour la première course du samedi depuis 1985.

Cette première épreuve est jumelée avec le GP d’Abu Dhabi de fin de saison.

La Formule 1 courra à Monaco jusqu’en 2025

Un accord a été finalisé avec l’Automobile Club de Monaco (ACM) pour continuer à courir dans les célèbres rues de Monte-Carlo jusqu’en 2025 inclus, dans le cadre d’un nouveau contrat de trois ans.

La course est une partie importante du championnat depuis la première édition en 1950 et offre un défi unique à tous les pilotes.

“Je suis heureux de confirmer que nous courrons à Monaco jusqu’en 2025 et ravi d’être de retour dans les rues de cette célèbre Principauté pour le championnat de l’année prochaine le 28 mai”, a déclaré Domenicali.

« Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans ce renouveau et plus particulièrement SAS le Prince Albert II de Monaco, Michel Boeri, Président de l’Automobile Club de Monaco et toute son équipe. Nous nous réjouissons d’être de retour la saison prochaine pour poursuivre ensemble notre partenariat.

Michel Boeri, Président de l’Automobile Club de Monaco, a ajouté : « Dans l’intérêt du Championnat du Monde de Formule 1, et après plusieurs mois de négociations, nous sommes fiers d’annoncer que nous avons signé un accord de 3 ans avec la Formule 1, et susceptibles d’être renouvelés. Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco 2023 aura lieu le dimanche 28 mai 2023.”