La Formule 1 annonce les équipes de la F1 Academy: une série de courses entièrement féminines pour les jeunes pilotes devrait débuter en 2023

La nouvelle série F1 Academy verra les jeunes pilotes féminines courir dans le même châssis que la Formule 4 (ci-dessus)

ART, Campos, Carlin, MP motorsport et Prema ont tous été annoncés comme équipes pour la F1 Academy – un championnat de pilotes entièrement féminin.

La série débutera en 2023 et la F1 dit que ce sera une “ voie supplémentaire ” dans la pyramide du sport automobile pour les jeunes femmes aux côtés de la série W, le championnat tout aussi féminin qui vise à revenir pour une quatrième saison l’année prochaine malgré sa campagne 2022 écourté en raison de difficultés financières.

On espère que la F1 Academy verra rapidement une femme progresser en Formule 3 et contribuera aux opportunités de Formule 2 et de Formule 1 à l’avenir.

La dernière femme à avoir couru en F1 était Lella Lombardi en 1976.

Stefano Domenicali parle de la propre catégorie de pilotes entièrement féminins de la Formule 1, la F1 Academy, dont le sport espère qu'elle conduira éventuellement à une femme sur la grille.

La composition des pilotes et le calendrier seront annoncés dans les prochains mois.

La F1 Academy comprendra cinq équipes, dirigées par les équipes actuelles de F2 et F3, avec trois voitures chacune pour constituer une grille de 15 voitures. La saison inaugurale comptera 21 courses, avec sept épreuves de trois courses, et devrait inclure au moins un week-end de course de F1.

Comme pour la série W, tous les pilotes concourront dans le même châssis de Formule 4.

La F1 annonce qu’elle fournira un financement de 150 000 € (130 000 £) pour chaque voiture, qui devra être égalé par les pilotes pour entrer. Ils disent que c’est une “fraction des coûts habituels pour entrer dans des séries comparables”, et le reste du budget sera fourni par les équipes.

Jamie Chadwick espère que la série W et la F1 Academy pourront “coexister”

Jamie Chadwick, ancienne de la série W et de l'IndyCar, pourrait-elle être la première femme depuis les années 1970 à concourir en Formule 1 ?

Triple champion Jamie Chadwick dit qu’elle espère que la série W “pourra survivre et continuer” aux côtés de la nouvelle catégorie féminine de Formule 1.

“Cela (la série W) a été une opportunité qui a changé ma vie au cours des dernières années, ainsi que pour les autres filles et toutes les autres personnes impliquées dans la série”, a déclaré Chadwick à Sky Sports News.

“Cela s’est avéré être une plate-forme très positive pour nous offrir à tous ces chances de faire de la course. J’espère vraiment que cela pourra survivre et continuer l’année prochaine.”

Chadwick, qui ne concourra dans aucune des catégories entièrement féminines l’année prochaine après avoir signé un accord pour faire ses débuts dans la série de courses américaines en Indy NXT, espère que la série W et l’académie F1 pourront prospérer.

“De mon côté, je pense que tout ce que nous pouvons faire pour encourager plus de filles à pratiquer ce sport est essentiel”, a-t-elle déclaré. “Je pense que le fait que la F1 ait créé une nouvelle opportunité pour les pilotes de faire cela est fantastique.

“J’adorerais voir cela aux côtés de la série W également, et nous pouvons voir de plus en plus de jeunes filles s’impliquer dans le sport à la suite de cela.”

