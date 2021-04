Formule Un a approuvé à l’unanimité l’adoption de la qualification «sprint» à trois Grands Prix cette saison, ont annoncé lundi les organisateurs. Le sprint de qualification sur une distance de 100 kilomètres déterminera la grille du GP et donnera les trois premiers points au championnat, a déclaré la F1 dans un communiqué. Il a déclaré que les sessions de sprint, qui sont «conçues pour augmenter l’action sur piste», auraient lieu lors de deux courses européennes et d’une course hors d’Europe. Le site Web Autosport a rapporté que les deux sprints européens se tiendraient au GP britannique de juillet à Silverstone et le GP d’Italie à Monza en septembre.

« Je suis ravi que toutes les équipes aient soutenu ce plan, et cela témoigne de nos efforts unis pour continuer à impliquer nos fans de nouvelles manières tout en veillant à rester attachés à l’héritage et à la méritocratie de notre sport », a déclaré Stefano, directeur général de la F1. Domenicali.

Les week-ends de course avec les qualifications du sprint auront un format modifié, avec une séance de qualification régulière basée sur le tour le plus rapide après les premiers essais libres du vendredi. Cette séance déterminera la grille pour les qualifications sprint de samedi.

Le pilote qui arrive en tête du sprint, qui aura lieu après les deuxièmes essais libres, récoltera trois points de championnat, le deuxième pilote remportera deux points et le troisième finisseur aura un point.

«Cela permet également de trouver le juste équilibre entre la récompense des pilotes et des équipes au mérite tout en donnant aux autres la chance de se frayer un chemin sur le terrain samedi pour augmenter leurs chances de course dimanche», a déclaré F1.

Le nouveau format doit être ratifié par l’instance dirigeante du sport automobile FIA, dont la prochaine réunion est prévue le 9 juillet.

