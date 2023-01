La Formule 1 accuse le responsable de l’ingérence commerciale de la FIA

La Formule 1, propriété de Liberty Media, a accusé le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, d’interférer avec ses droits commerciaux en remettant publiquement en question une évaluation de 20 milliards de dollars du sport.

Ben Sulayem, un émirat élu en 2021 à la tête de l’instance dirigeante de la Formule 1, s’est rendu sur Twitter lundi après que Bloomberg a annoncé que le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite avait exploré une offre pour plus que ce montant.

“En tant que gardiens du sport automobile, la FIA, en tant qu’organisation à but non lucratif, est prudente face aux prétendues étiquettes de prix gonflées de 20 milliards de dollars imposées à la F1”, a déclaré Ben Sulayem sur son compte personnel.

“Tout acheteur potentiel est invité à faire preuve de bon sens, à considérer le plus grand bien du sport et à proposer un plan clair et durable – pas seulement beaucoup d’argent.”

Il a suggéré que la FIA avait le devoir de considérer l’impact négatif possible sur les fans et les promoteurs, qui pourraient avoir à payer plus.

Les commentaires ont suivi son soutien ce mois-ci à l’offre de Michael Andretti d’inscrire une 11e équipe sur la grille – une décision à laquelle la plupart des équipes existantes résistent en raison de la dilution des revenus.

Ils alimentent également le sentiment d’une guerre de territoire émergente entre l’instance dirigeante et un détenteur de droits commerciaux désireux de développer un championnat en expansion et de plus en plus populaire dans de nouvelles directions.

Sky Sports News a rapporté que le responsable juridique de la Formule 1, Sacha Woodward Hill, et son homologue de Liberty Media, Renee Wilm, avaient envoyé une lettre conjointe à la FIA accusant l’instance dirigeante d’avoir outrepassé ses attributions.

La FIA détient finalement les droits du championnat, mais les a cédés à l’ancien chef de la Formule 1 Bernie Ecclestone dans le cadre d’un accord de 100 ans en 2001 dans le cadre d’une séparation des activités commerciales et réglementaires.

“La FIA s’est engagée sans équivoque à ne rien faire pour porter atteinte à la propriété, à la gestion et/ou à l’exploitation de ces droits”, a déclaré Sky citant la lettre de Formula One.

“Nous considérons que ces commentaires, tirés du compte officiel du président de la FIA sur les réseaux sociaux, interfèrent avec ces droits de manière inacceptable.”

La lettre, envoyée au Conseil mondial du sport automobile de la FIA, indiquait que les commentaires risquaient d’être exposés à de “graves conséquences réglementaires” et que la FIA pourrait également être tenue responsable.

“Tout individu ou organisation commentant la valeur d’une entité cotée ou de ses filiales, en particulier en prétendant ou en impliquant la possession de connaissances privilégiées, risque de causer un préjudice substantiel aux actionnaires et aux investisseurs de cette entité”, ont-ils déclaré.

Des sources ont confirmé à Reuters que les détails étaient corrects et les équipes ont reçu mardi des copies de la lettre du directeur général de la F1, Stefano Domenicali.

Il n’y a eu aucun commentaire de la Formule 1 et aucune réponse immédiate de la FIA.

