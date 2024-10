La forme suit la fonction : une fonctionnalité de conception norvégienne intelligente pour les granges

Les granges scandinaves ont des toits à forte pente pour résister aux fortes charges de neige. Un toit à forte pente offre également un espace utile pour un grenier à foin ou une zone de stockage de céréales. Stockés bien au-dessus du niveau du sol, le foin ou les céréales ne risquent pas d’être détruits par une inondation, et la circulation de l’air en surface aide les matériaux à sécher plus rapidement.

Mais le stockage au deuxième étage crée un défi physique. Les bottes de foin et les céréales sont lourdes. Faire monter et descendre ces choses du grenier consomme deux des précieuses ressources d’un agriculteur : les calories et le temps. Dans les régions rurales de Norvège, les agriculteurs ont mis au point une solution intelligente pour réduire ces deux phénomènes en créant des rampes en terre. Bien que ceux-ci nécessitent un investissement de main-d’œuvre supplémentaire au départ, leur ajout permet des économies de main-d’œuvre quotidiennes qui en valent la peine.

C’est le plus élaboré que j’ai vu :

L’agriculteur Lars Petter Olsen a passé sept ans à construire celui du dessus, transportant lui-même la pierre à l’aide d’un morceau de peau de vache et, plus tard, d’un traîneau qu’il a construit. A noter la cave aménagée sur le côté gauche. J’aime aussi le fait qu’il ait construit un tunnel à travers pour faciliter l’accès.

Toutes ces photos sont du photographe Oddleiv Apneseth et font partie du livre Norges Låver (« Les granges de Norvège ») écrit par la journaliste Eva Røyrane. Le livre de 564 pages contient plus de 1 000 photos.

Si vous êtes intéressé, il y a une courte interview avec Røyrane ici. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait choisi de documenter les granges, elle a répondu :

« Parce qu’il s’agit d’une maison très importante et dominante dans le paysage culturel norvégien. Aujourd’hui, tant de granges sont hors d’usage depuis si longtemps qu’elles sont sur le point de disparaître. »

« Beaucoup sont démolis, d’autres sont sur le chemin du retour à la nature. Il s’agit de retrouver [people to see] ces maisons avant qu’il ne soit trop tard.

« La grange représente un riche patrimoine architectural et cette maison raconte une histoire agricole importante. Nous pensons que cette maison polyvalente pour l’agriculteur a reçu beaucoup trop peu d’attention, que les grandes et majestueuses granges et les petits et étranges hangars méritent d’être surélevés. et en avant. »