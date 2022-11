La forme physique, le régime alimentaire et les secrets de beauté de Sushmita Sen pour briller à 47 ans

Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein : Depuis que Virat a appris que Savi est sa fille, il se concentre uniquement sur elle ; il l’a même achetée à la famille Chavan et a fait tout son possible. Au milieu de tout cela, Vinayak devient un peu incertain de voir Savi obtenir tout et il demande même à Kaku pourquoi ce rituel ne se passait pas avec lui. Tout le monde dans la famille Chavan comprend à quel point Vinu devient un peu insécurisé, Virat true Sri le console et comment ils étaient extrêmement heureux de l’avoir dans leur vie et donc ils n’ont pas réalisé de faire tout cela. Vinu sait qu’il est un enfant adopté ; par conséquent, la nouvelle tournure sera intéressante pour voir comment la relation change entre Savi et Vinayak.

“Aakhir tum ek anath jo ho” V a dit cela à Sai quand elle partait, aujourd’hui le karma le frappe en retour et il traite son propre sang comme un anath. Savi a ton sang isiliye saare riwaj, mais vinu ke liye nahi Waah !#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/mofGAqBlDi Siya (@siyavt06) 19 novembre 2022

Le merci madame ?? De plus, j’ai adoré le dialogue ninads – Sai se baton principal koi nahi jeet sakta tha aur tumse bhi ? #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/LqN5FyXg1q Siya (@siyavt06) 19 novembre 2022

Savi ?? Quel enfant brillant ! Elle n’oublie rien ! #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/AVvf2CoziU Siya (@siyavt06) 19 novembre 2022

J’avais la même expression que Sai !! Qu’est-ce que ce dumbo pense de lui-même ? Heureux que Savi l’ait mis à sa place, allez mon bébé #AyeshaSingh #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/0sn2bKqMCv Naina (@NainaAlex24) 19 novembre 2022

Ils ont du travail aujourd’hui.. le docteur fufaji a posé le tapis et kaka a eu du kumkum thaal. Qui est généralement par des dames de la maison ?? #AyeshaSingh #SaiJoshi#Ayeshians#AyeshaSinghFans#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/8fAZihQb4u Vibs_0987 (@vibs_0987) 19 novembre 2022

Alors que les internautes critiquent Virat sur sa justification à Vinu et qu’ils le qualifient d’égoïste et d’injuste, ils affirment que la façon dont il a changé après avoir eu son propre enfant et mis Vinu à l’écart parce qu’il est adopté