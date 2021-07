La forme physique et la variété des talents donnent un avantage à l’équipe de hockey indienne : Jagbir Singh

Le double olympien de hockey Jagbir Singh est optimiste quant aux chances de l’Inde de réussir aux prochains Jeux olympiques en raison de la variété des talents et de son niveau élevé de condition physique.

L’avant-centre, qui était membre de l’équipe indienne lors des Jeux olympiques de Séoul en 1988 et de Barcelone en 1992, a déclaré mercredi que cette équipe avait « son propre style de jeu » et que chaque joueur avait une « qualité différente ».

« Je suis très optimiste sur le fait que cette équipe peut faire ce que les équipes précédentes n’ont pas pu faire. Premièrement, cette équipe a son propre style de jeu, et pour n’en nommer que quelques-uns, que ce soit Manpreet (Singh), que ce soit Mandeep (Singh), Dilpreet (Singh), ou Surender en défense ou (PR) Sreejesh sous la barre, ils ont tous des qualités très différentes…

« La variété des talents de cette équipe indienne actuelle est donc louable, et ils sont beaucoup plus en forme que n’importe quelle autre équipe au monde », a déclaré Jagbir, qui a également représenté l’Inde aux Jeux asiatiques de 1986 et 1990.

L’homme de 56 ans, qui a disputé 175 apparitions pour l’équipe nationale, a déclaré que l’équipe ne devrait pas se laisser impressionner lorsqu’elle atteindra la fin des affaires aux Jeux olympiques.

« À l’équipe masculine, j’aimerais dire que c’est votre chance, allez la saisir. Ne soyez pas trop excité à l’idée de jouer les demi-finales ou la finale, mais allez-y match par match », a-t-il déclaré.

Son conseil à l’équipe féminine, qui dispute ses deuxièmes Jeux olympiques consécutifs, est de prendre un match à la fois.

«Nous sommes tous fiers de vous que vous jouez aux deuxièmes Jeux olympiques consécutifs. Prenez un match à la fois et vous avez les capacités de faire des merveilles », a déclaré Jagbir.

