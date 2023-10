La forme physique compte plus que la perte de poids pour le risque de maladie rénale

2 octobre 2023 – Voici une meilleure raison de s’entraîner que de simplement perdre du poids.

Une meilleure forme physique et maintenir le poids corporel réduit le risque de maladies chroniques maladie du rein chez les adultes obèses, selon une étude publié jeudi dans Obésité. Mais perdant le poids ne réduisait pas ce risque.

« Nous devons en savoir plus sur les stratégies optimales pour réduire le risque de maladie rénale chez les adultes obèses », a déclaré l’auteur de l’étude Meera Harhay, MD, directrice médicale de la recherche clinique à l’Université Drexel de Philadelphie.

L’obésité est un facteur de risque bien établi pour les maladies rénales, l’une des principales causes de décès aux États-Unis. Les changements hormonaux liés à l’excès de graisse corporelle peuvent augmenter le volume de liquide corporel, augmenter la tension artérielle et favoriser la résistance à l’insuline. Tout cela oblige vos reins à travailler plus fort pour filtrer votre sang, ce qui entraîne des dommages et des cicatrices.

« Les reins ne peuvent pas compenser dans une certaine mesure avant qu’il n’y ait des dommages permanents », a déclaré Harhay, épidémiologiste et expert en transplantation rénale.

Dans l’étude, Harhay et ses collègues ont utilisé les données du Étude multiethnique de l’athérosclérose, une initiative des National Institutes of Health qui a suivi 6 814 adultes d’âge moyen dans six villes américaines, en suivant leur poids et d’autres mesures de santé sur 10 ans. À partir de ce groupe, les chercheurs se sont concentrés sur 1 208 adultes qui correspondaient à la définition médicale de l’obésité mais qui n’avaient pas commencé l’étude avec une maladie rénale ou un diabète (qui peut provoquer une maladie rénale).